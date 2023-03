NAJBOHATŠIE deti na planéte: Princezná Charlotte má väčšiu hodnotu ako samotný KRÁĽ Charles ×

Stačilo im narodiť sa do tej správnej rodiny! Zatiaľ čo väčšina ľudí sa o úspech musí pričiniť vlastnými silami, iní sa narodili so zlatou lyžičkou v ústach. Do tejto kategórie patria predovšetkým obletované deti prominentov, ktoré médiá sledujú na každom kroku. Ktoré celebritné detičky sa stali rozprávkovo bohaté už pri príchode na svet?