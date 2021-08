Brad Pitt (57) získal v deň 15. narodenín dcéry Shiloh nárok na 50-percentné opatrovníctvo piatich neplnoletých detí, ktoré pred rozvodom zdieľal s Angelinou. Zatiaľ čo doteraz sa pri bráne luxusnej vily Joliovej objavil len sporadicky, hoci býva len kúsok od nej, po novom bude mať právo tráviť s potomkami toľko času čo ich mama.

Súdny spor kedysi nerozlučných manželov a vôbec najslávnejšieho hollywoodskeho páru sa ťahá už päť rokov a koniec je stále v nedohľadne. Pitta a Jolie prezývali „Brangelina“ a ich vzťah bol ikonický aj vďaka početným adopciám. Exmanželia majú dovedna šesť detí, z toho najstarší Maddox (19) už, ako mladý dospelák študujúci v Kórei, opletačky so striedavou starostlivosťou rodičov riešiť nemusí.

Angelina Jolie a Brad Pitt Zdroj: Getty Images

Zvyšok famílie – Shiloh (15), Vivienne (12), Zahara (16), Knox (12) a Pax (17) – si však musí vďaka verdiktu sudcu Ouderkirka zvyknúť na nový režim. Ťažko však povedať, či sú z toho nadšení alebo nie. Na svedeckú stoličku si totiž ani jedno z detí nesadlo, informoval magazín Vanity Fair.

Anketa Ako by podľa vás mal skončiť súboj o deti medzi Angelinou a Bradom? Deti by mal získať do výlučnej opatery Brad Pitt. 4% O deti by sa mala starať len mama Angelina. 10% Mali by dostať rovnaký podiel opatrovníctva a striedavú starostlivosť. 86% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Práve preto sa Angelina s rozhodnutím súdu zmieriť nemieni a nielenže sa plánuje odvolať, no jej špičkoví právnici napadli aj samotnú účasť Ouderkirka v nekončiacom legálnom procese. Joliovej sa vrcholne nepáči, že sudca deťom nepovolil svedčiť, na čo mali podľa kalifornského zákona právo. Vraj ju ani tak nehnevá samotné rozhodnutie ako to, že jej ratolesti nedostali možnosť povedať, čo sami chcú.

Brad Pitt, Angelina Jolie a ich šesť detí. Zdroj: Jun Sato

Ona sama podľa zdroja blízkeho rodine nechce Pittovi zabrániť, aby sa so synmi a dcérami stretával, chce sa len starať o svoju rodinu. Brad zasa povedal, že nechce nič iné než tráviť s deťmi viac času, aby mal istotu, že sú šťastné a je o ne postarané. Svojím spôsobom chcú oba to isté, len s tým rozdielom, že takto posielajú právnikom na účty milióny a milióny dolárov, ktoré by charitatívna aktivistka Angelina určite vedela využiť aj lepšie.

A to ani nehovoríme o tom, aký narodeninový darček by z toho pre 15-ročnú Shiloh bol – možno práve vytúžená zmena pohlavia. Ona sama sa totiž cíti viac ako chlapec než dievča, a istý čas sa špekulovalo, že podstúpi náročnú operáciu, aby sa stala Johnom, ako sa sama nazýva.

Samotný súdny proces tak ani zďaleka nie je na konci, hoci Pitt si zrejme doma potajme pre svoje malé víťazstvo buchol šampanské, byť len detské šumivé, keďže je abstinujúcim alkoholikom. Práve závislosť a údajná agresivita viedla podľa slov Angeliny k rozvodu, čo je vraj problematikou, ktorú sudca pri vynášaní rozsudku o striedavej starostlivosti vôbec nezohľadnil.