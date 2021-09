Z malého dievčatka je dospeláčka! Suri Cruise (15) sa opäť objavila v uliciach New Yorku, tentoraz však dievčenské šaty vymenila za krátke rockové tričko s holým pupkom. Ako sa zdá, s jedinou biologickou dcérou herca Toma Cruisa začína skutočne "trieskať puberta"!

Zatiaľ čo sa Tom Cruise nachádza v Anglicku, kde v týchto chvíľach nakrúca pokračovanie filmu Mission: Impossible, jeho 15-ročná dcéra Suri sa sama prechádza ulicami New Yorku. Slávny herec sa o svoju jedinú dcéru nezaujíma už niekoľko rokov a odkedy sa presťahoval do Anglicka, prerušil s ňou všetky kontakty. Suri je tak odkázaná na výchovu svojej matky Katie Holmes, no sťažovať sa rozhodne nemôže.

Suri patrila už odjakživa medzi ostrosledované deti Hollywoodu a vďaka slávnym rodičom mala v podstate všetko, na čo ukázala prstom. Čím je však staršia, tým častejšie sa na verejnosti objavuje v pohodlnejších, no za to odvážnejších outfitoch.

Najsmutnejšie dievčatko Hollywoodu

Bol zázrak, keď sa Suri usmiala! Dcéra Toma Cruisa a Katie Holmes bola ako dieťa večne namosúrená a úsmev na jej tvári by ste hľadali len márne. Ako malá sa za svojich rodičov večne skrývala, aj preto dostala už známu prezývku "najsmutnejšieho dievčatka Hollywoodu".

Suri Cruise, keď bola ešte malá. Zdroj: PROFIMEDIA.SK

