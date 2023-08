Ruskému prezidentovi po smrti šéfa wagnerovcov Prigožina akosi začína horieť pod zadkom. Vladimir Putin bol totiž v najnovších vyhrážkach označený za „kráčajúceho mŕtveho muža“, ktorý by mal byť „veľmi opatrný“ na svojej nadchádzajúcej ceste lietadlom do Číny. Vyhasne jeho život za podobných okolností ako život Prigožina?

Len v utorok sa rodina a pozostalí rozlúčili na Porochovskom cintoríne na okraji Petrohradu so zosnulým vodcom wagnerovcov, ktorý zahynul uplynulý týždeň pri leteckom nešťastí. Pohreb bol prekvapivo skromný, bez veľkolepého sprievodu či trúchliacich davov ľudí, dokonca sa na ňom nezúčastnil ani ruský prezident, ktorý si bol s Prigožinom roky veľmi blízky.

Na archívnej snímke z 20. septembra 2010 ruský podnikateľ Jevgenij Prigožin (vľavo) a ruský prezident Vladimir Putin. Zdroj: Alexei Druzhinin

Napriek tomu, že pozostatky nájdené v troskách mali byť po DNA testoch identifikované ako Prigožinove, objavili sa špekulácie, že Prigožin žije a v lietadle zahynul jeho dvojník. Spolu s týmito špekuláciami sa objavili aj nové vyhrážky ruskému prezidentovi. Tie sa majú týkať jeho nadchádzajúcej cesty do Číny.

Chystá sa atentát?

Profesor Anthony Glees verí, že prezident je „kráčajúci mŕtvy muž“, keď sa chváli tým, že hrá silnú hru, keďže realita je pre Putina podľa jeho slov oveľa pochmúrnejšia. Profesor Glees exkluzívne pre Daily Star povedal: „Putin, bývalý dôstojník KGB, hrá poker, ako vždy predstiera, že jeho ruka je oveľa silnejšia, než v skutočnosti je, že každá porážka bola v skutočnosti súčasťou starostlivo vypracovaného plánu. To neexistuje. Je to mŕtvy muž.“

Na snímke miesto pádu súkromného lietadla v Tverskej oblasti blízko obce Kuženkino 23. augusta 2023. Zdroj: tasr

Profesor Glees je presvedčený, že ruský vodca je oslabený po tom, čo si smrť Prigožina nepripísal ako svoj vlastný rozkaz. „Inými slovami, Putin bol príliš vystrašený a príliš slabý na to, aby si pripísal zásluhy za zabitie, zatiaľ čo cynicky naznačoval, že sa to nevyhnutne stane,“ dodal. Napriek Putinovmu odmietaniu účasti na smrti Prigožina si wagnerovci myslia opak a ruskému prezidentovi sľubujú pomstu.

„Odchodom do Číny by vyslal signál, že v Rusku je pre neho všetko v poriadku,“ uviedol profesor. No podľa jeho slov sa Putin aktuálne obáva dvoch vecí: „Po prvé, že v jeho neprítomnosti sa protichodný člen ruskej mafie jednoducho nasťahuje do Kremľa, a po druhé, že jeho prezidentské lietadlo by mohli zostreliť nad stepami východného Ruska členovia wagnerovej skupiny, ktorí môžu mať v rámci svojho arzenálu prístup k raketovému systému Buk.“