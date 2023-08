Okrem šéfa wagnerovcov sa na zozname pasažierov nachádzali v lietadle Embraer Legacy 600 aj Dmitrij Utkin, Valerij Čekalov, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Nikolaj Matusejev a Aleksander Totmin, ako aj traja členovia posádky. Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde je sídlo jeho firmy.

Ľudia odnášajú vrece s telom z miesta pádu súkromného lietadla v Tverskej oblasti blízko obce Kuženkino vo štvrtok 24. augusta 2023. Zdroj: tasr

Telegramový kanál Grey Zone, blízky wagnerovcom, v stredu uviedol, že stroj bol cielene zostrelený protivzdušnou obranou nad Tverskou oblasťou. Medzičasom sa však objavili aj informácie, že sa lietadlo mohlo zrútiť aj po explózii výbušniny umiestnenej v debni od vína v trupe lietadla. Či bol pád lietadla zapríčinený technickou poruchou, teroristickým útokom, alebo cielenou likvidáciou zo strany Ruska, by malo spresniť až vyšetrovanie.

Nehoda je nepravdepodobná

Bezpečnostný analytik Andor Šándor si však nemyslí, že by šlo o nehodu. „Krajina, kde môže človek, ako je Prigožin, ťahať so svojou skupinou proti ministerstvu obrany do centra ruskej federácie a pokojne pritom zostrelí niekoľko vrtuľníkov a nie je nijako súdne stíhaný, nie je ani uväznený, čo mu umožnilo odísť do Bieloruska a potom ďalej fungovať v Afrike, tak v takej krajine si viem predstaviť, že štát zariadi, že lietadlo, ktorým sa prepravoval, môže spadnúť aj z iných dôvodov ako technických,“ uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ a dodal, že technická porucha je pri konkrétnom stroji Embraer Legacy 600 nepravdepodobná.

Český bezpečnostný analytik Andor Šándor. Zdroj: Peter Korček

„Sú to brazílske stroje, ktorých bolo vyrobených len asi 300 kusov. Lietadlo má veľmi skvelú povesť. Pokiaľ ide o bezpečnosť, došlo iba k jednej havárii niekedy na začiatku desaťročia 21. storočia. Inak boli lietadlá veľmi kvalitné a nemali žiadne problémy,“ vysvetlil generál vo výslužbe. Zdôraznil však, že bude treba počkať na závery vyšetrovania. Ak lietadlo zostrelili alebo došlo k explózii v jeho interiéri, vyšetrovanie by malo tieto stopy odhaliť.