Britskí spravodajskí agenti sa domnievajú, že generálmajor Andrej Averjanov, ktorý zorganizoval otravu v Salisbury a prsty mal aj vo výbuchu muničného skladu v českých Vrbeticiach, sa podieľal na atentáte na Prigožina. O generálmajorovi sa hovorí, že k bývalému vodcovi žoldnierov dlho choval nenávisť. Averjanov, ktorý mal na starosti špiónov vyslaných do Británie v roku 2018, aby zabili dvojitého agenta Sergeja Skripaľa, by mal teraz prevziať severoafrickú časť wagnerovských síl.

Pietne miesto v Petrohrade. Zdroj: Dmitri Lovetsky

Zdroj zo spravodajských služieb zo Spojeného kráľovstva pre britský Daily Mail povedal: „Mnohí vrátane mňa si mysleli, že Prigožinove dni sú spočítané. Okolo spomínaného mena Averjanov sa veľa diskutuje.“

Testy DNA už potvrdili Prigožinovu smrť. Zdroj: Alexander Zemlianichenko

Averjanov vedie tajnú operačnú jednotku, ktorá vykonáva zámorské misie, ako napríklad pokus o atentát na dvojitého agenta Skripala a jeho dcéru Juliu. Minulý mesiac ho videli predstavovať sa africkým lídrom na samite v Petrohrade, čo vyvolalo tvrdenia, že Vladimir Putin ho poverí vedením wagnerovcov v Afrike. Kanály spojené so žoldnierskou skupinou na sociálnej sieti Telegram uviedli, že stretnutia boli súčasťou „operácie vysídlenia“ s cieľom zosadiť Prigožina.

Na palube stroja, ktorý v stredu mieril z Moskvy do Petrohradu, zomrelo desať ľudí. Stroj spadol v Tverskej oblasti a oficiálna príčina nešťastia nie je známa. Na internete sa však pre Prigožinove spory s Putinom najviac špekuluje o tom, že lietadlo zostrelili alebo na jeho palube explodovala bomba.

Bojí sa pomsty?

Len dva dni po smrti vodcu žoldnierskej skupiny podpísal šéf Kremľa nový dekrét, podľa ktorého dobrovoľníci plniaci vojenské úlohy budú musieť zložiť prísahu pred ruskou štátnou vlajkou – rovnako, ako to robia radoví vojaci. Za novým dekrétom a Prigožinovým nástupcom môže byť strach ruského prezidenta.

Jevgenij Prigožin si pre prípad svojej smrti totiž pripravil plán B, ktorým by narušil Putinovu autoritu. Tvrdí to ruský ľudsko-právny aktivista Vladimir Osečkin, ktorý má podľa The Sun informácie z okruhu zasvätených ľudí. Prigožin vraj hodlal vyzradiť Putinovo najskrytejšie tajomstvo. Prigožinove bezpečnostné služby mali po jeho smrti zobrať z kancelárií svojho veliteľa všetku elektroniku aj dokumenty a zmiznúť. Teraz sa očakáva, že unikne veľké množstvo kompromitujúcich materiálov, ktoré ruskému prezidentovi rozhodne neurobia radosť.