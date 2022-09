Meghan Markle (41) sa pred pár dňami ukázala ako veľmi iniciatívna osoba, keď navrhla stretnutie medzi štyrmi očami so svojím svokrom, novým kráľom Charlesom III. Zdá sa, že toto udobrovanie však k ničomu neviedlo a blízka kamarátka Meghan - Gayle King prezradila, že "obe strany sa pokúsili a usilovali sa o to, aby všetko nejako napravili."

Moderátorka relácie "CBS Mornings", ktorá pozná vojvodu a vojvodkyňu zo Sussexu prostredníctvom svojej najlepšej priateľky Oprah Winfrey, povedala, že je úplne normálne, že "si veľké rodiny prechádzajú drámou", píše britský denník The Daily Mail.

King však dodáva, že "sa ešte uvidí", či sa kráľovská roztržka niekedy vyrieši. "Zblížia sa, alebo sa od seba vzdialia?" povedala. "To netuším. Nemám o tom žiadne interné informácie, ale poviem vám toto: Bolo dobré vidieť Harryho, ako stojí pri svojej rodine."

Princ Harry raz navrhol prizvať mediátora v nádeji, že sa mu podarí vyriešiť rozpory s kráľovskou rodinou. Táto ponuka však spôsobila, že jeho nevlastná matka Camilla sa v šoku takmer "zadusila čajom", píše americký týždenník Newsweek.

Po pohrebe kráľovnej zostali Harry s Meghan mimo rodiny a ihneď si to zamierili do svojho sídla Frogmore Cottage vo Windsore. Podľa časopisu US Magazine sa už nachádzajú v USA a po dvoch náročných týždňoch sú opäť so svojimi deťmi Archiem (3) a Lilibet (1).

Viaceré britské médiá písali o tom, že úmrtie starej mamy Harryho opäť spojilo so starším bratom Williamom. Objavujú sa však aj tvrdenia, že po kráľovninej smrti dôjde k ešte väčšiemu odcudzeniu medzi Harrym a zvyškom jeho rodiny.

Prispieva k tomu určite aj fakt, že obaja manželia sa pomerne otvorene vyjadrovali k pomerom v kráľovskej rodine a neváhali byť ani kritickí. Onedlho by mala vyjsť aj kniha princa Harryho, ktorá vraj obsahuje pasáže, nie práve najpríjemnejšie pre členov kráľovskej rodiny.

Špekuluje sa však aj o tom, že vydanie knihy bude posunuté – práve vzhľadom na situáciu s úmrtím britskej panovníčky, ku ktorej mal princ Harry vraj najbližšie z celej rodiny.