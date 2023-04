Felix Slováček chystá k svojej osemdesiatke veľký koncert v pražskej Lucerne. Príde veľa hostí, aj muzikantove deti. Či sa objaví aj manželka Dáda Patrasová (66), je vo hviezdach. Jej stav i vzťah s manželom je ako na hojdačke.

Napriek veku Felix Slováček priznáva, že ženy sú preňho večná a obrovská inšpirácia. "Vždy to tak bolo, je a bude. Nielen u nás muzikantov, ale v umení všeobecne. Nie som výnimka. Vždy, keď odchádzam na koncert, je to pre mňa dobrodružstvo," priznal otvorene Blesku.

NIkdy vraj nevie, čo - a hlavne kto - ho stretne. "Každý koncert je nielen dobrodružstvo, ale i boj o priazeň. A je to nádhera, keď to vyjde. Niekedy si príde fanúšička pre podpis a zostane so mnou na kávu. Alebo je z toho aj viac. Bozkom sa to začíná a v posteli sa to končí," smeje sa muzikant.



Slováček tvrdí, že s fanúšičkami je to vždy rovnaké. „Keď niektorá veľmi chce, zväčša dosiahne svoje," priznáva. Ale vďaka Gottovi mala zážitky celá kapela. "Vtedy šli všetky fanúšičky za Karlom, ten bol prvý. Samozrejme, nemohol zvládnuť všetko, tak niečo málo ostalo aj na nás," hovorí Slováček s úsmevom.

Nikdy sa na to nesťažoval. „Nikdy som nepovedal, že je toho veľa. Vždy je všetkého málo. Čo by som mal robiť? Ľahnúť si ako paša a nechať sa ovievať? To by ma nebavilo. Nie je nad osobný kontakt," prízvukuje.

Je priam neuveriteľné, že takýto človek si doma sám žehlí košele a dokonca aj čiastočne upratuje. "Košele si žehlím od študentských čias. Zistil som, že to nikto nevie tak dobre, ako ja. Jednu vyžehlím za osem minút. A sám si ich aj periem," tvrdí muzikant.

Dokonca doma aj čo-to poupratuje. Na to však má pomoc - ale nie manželku. „Dáda neupratuje. Je to princezná a princezné predsa neupratujú," upozorňuje Slováček.