Ani jedna to nemala ľahké! Obľúbená speváčka Naďa Urbánková († 83), ktorá zomrela vo februári, mala na mužov smolu. Žiaľ, jej jediná dcéra Jana Fabiánová (44) akoby to po nej zdedila. Kto ju najviac ničil a koho milovala?

Jana Fabiánová o svojich trápeniach otvorene prehovorila pre idnes.cz. Niektoré prežila už v detstve a bolo jej z nich veľmi ťažko.

Speváčka a herečka Jana Fabiánová to nemala v živote ľahké. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CY6qJVLK7Vp/

Jana Fabiánová sa narodila ako Linda Nemejovská, v manželstve jej mamy Nadi Urbánkovej s Janom Nemejovským. Zaujímavé je že speváčka sa dcére počas celého tehotenstva prihovárala ako Jane či Janičke. Keď sa však dievčatko narodilo, v kalendári sa objavilo nové meno Linda a to sa Urbánkovej tak zapáčilo, že ho dala dcérke.

Až v dospelosti sa Linda vrátila k menu Jana, keď začala vystupovať ako Jana Fabiánová. Keďže sa nechcela presláviť ako dcéra Urbánkovej, dala si iné priezvisko - po herečke Vlaste Fabiánovej, ktorú zbožňovala. "Jana Fabiánová mi príde pekné, znejúce meno," povedala pre idnes.cz.

Záhada mena speváčkinej dcéry je teda ľahko rozlúštiteľná. Horšie je to s jej otcom. Hoci oficiálne je to Jan Nemejovský, ani sama speváčka nevedela naisto, či ním naozaj je. "Meno Jan Nemejovský som mala v rodnom liste, ale od svojich trinástich som od mamy i od neho počúvala, že možno nie som jeho," prezradila Jana. "Viem, že keď sa ich vzťah začal rozpadať, maminka sa vraj zamilovala do lekára v Mariánskych Lázňach a mali pomer. A keď som sa narodila, mama mala obrovskú radosť, že mám modré oči. Pán Nemejovský je čiernovlasý, hnedooký a mama tiež," povedala Jana.

Naďa Urbánková, Jan Nemejovský a dcéra Linda. Zdroj: ČT/archív Blesku

Veľmi ťažké a bolestivé chvíle Jana prežívala, keď si jej mama zobrala tretieho manžela, Čecho-Švajčiara Josefa Havlíka. Žili s ním v Švajčiarsku, kde Jana začala aj spievať, ale na otčima v dobrom rozhodne nespomína. "Bola som preňho vždy iba parchant alebo bastard. A to ešte bolo to najmenej, čo som si vytrpela," priznala. Naďa Urbánková bola síce pri tom, ale ako Jana hovorí, až neskôr pochopila, že aj ona sama bola zmanipulovaná a nedokázala sa vzbúriť.

Josef Havlík bol český emeigrant. Urbánková s ním odišla do Švajčiarska, potom podnikali v Česku. Prišla kvôli tomu o majetok a zadĺžila sa. Zdroj: profimedia/čtk

Fabiánová povedala, že neskôr mama uznala, že vzťah s Havlíkom bol strašný. "Ako osemnásťročná som jej povedala: Mami, idem domov, chápeš... Chápala to, ale ešte nekoľko rokov s ním zostala, kým úplne precitla. Ona sa nikdy nikomu nechcela sťažovať," vysvetlila.

