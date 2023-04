To je FRAJER! Tomáš (19) za sedem mesiacov SCHUDOL 67 KILO! Prezradil svoje triky ×

Dokázali by ste to? Študent Tomáš z českých Strakoníc vážil ešte pred siedmimi mesiacmi 150 kilo! Nakoniec ho nadváha zdravo naštvala a on sa pustil do chudnutia. Dnes váži 83 kilo. Českému Blesku prezradil svoje tipy a triky.