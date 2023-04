Josef Vlastimil Burian, známy ako Vlasta Burian, bol jeden z najpopulárnejších českých hercov. Jeho nesmrteľné komédie diváci dodnes milujú. Žiaľ, po obrovskej filmovej sláve prišiel krutý pád!

Burian sa narodil 9. apríla 1891 v Liberci do rodiny krajčíra a ochotníka. V roku 1901 sa presťahovali na pražský Žižkov a malý Vlasta sa mohol naplno venovať obľúbeným športom - tenisu a futbalu. Ako futbalový brankár bol naozaj dobrý.

Láska k divadlu

V roku 1916 ako brankár Sparty Praha. Zdroj: sparta.cz

Po otcovi však zdedil aj lásku k divadlu a tá nakoniec zvíťazila. Odmalička chodil s otcom na divadelné predstavenia, miloval operu. Hoci študoval na obchodnej škole, vždy bavil spoločnosť a neskôr začal aj verejne vystupovať. Všetci rýchlo poznali, že ide o komika, aký sa narodí raz za sto rokov.

Postupne sa presunul do veľkých divadiel a kabaretov a rozbehla sa aj jeho filmová kariéra. Medzi rokmi 1923 a 1956 natočil štyri nemé a 36 zvukových filmov. Medzi najznámejšie patria To neznáte Hadimršku (1931), Anton Špelec, ostrostřelec (1932), Pobočník Jeho Výsosti (1933), Tři vejce do skla (1937), Ducháček to zařídí (1938), Když Burian Prášil (1940) či Přednosta stanice (1941).

Ach tie ženy!

Vlasta Burian mal aj slabosť pre ženy. Ako mladý mal vzťah s tanečnicou Annou Emíliou Pírkovou a narodila sa im nemanželská dcéra Emilka Burianová. Tanečnicu si však nezobral.

Vlasta Burian ako Ivan Alexandrovič Chlestakov vo filmu " Revízor " podľa hry N. V. Gogola. Zdroj: archív

V roku 1919 sa oženil so svojou celoživotnou láskou Františkou Červenkovou, ktorú všetci volali Nina. Podľa historiek sa s kamarátkami stavila, že ho dostane do postele. Prišla po predstavení do zákulisia divadla pre Burianov podpis a legendárneho herca pozvala na víno. Burianovi dievčina ihneď padla do oka, a tak pozvanie rád prijal. Bola z toho celoživotná láska.

O pol roka sa už brali - aj preto, že Nina bola tehotná. Žiaľ, o nenarodené dieťatko prišli a potomkov už spolu nemali.

Bola to však i tak veľká láska. Nina bola Burianovi úžasnou oporou. Chodila na všetky jeho predstavenia a on ju tam chcel mať. A možno sama dobre vedela, že je lepšie mať manžela pod kontrolou - Burianovi sa totiž pekné ženy páčili. Veď aj ona ho takto zaujala.

