Princ William a Kate Middleton sa počas Pamätného týždňa pripojili k videohovorom s vojakmi a ich rodinami. Princ (38) minulý štvrtok hovoril s predstaviteľmi kráľovského námorníctva, armády a kráľovských vzdušných síl, zatiaľ čo vojvodkyňa z Cambridge (38) v pondelok komunikovala s rodinami, ktoré stratili svojich blízkych počas vojenských operácií. Kate Middleton hovorila s rodinami ozbrojených síl, ktoré stratili svojich blízkych, o tom, ako vzdávajú úctu tým, ktorých stratili, a o dosahu, ktorý pre nich má Pamätný týždeň.

Zdroj: Chris Jackson

Počas videohovoru sa Kate rozprávala aj s Charltonom Taylorom (11), ktorého otec bol zabitý v Afganistane v roku 2010. Vojvodkyňa počas tohto srdcervúceho rozhovoru ukázala, že má srdce na správnom mieste a odvážnemu chlapcovi, ktorý mal na hrudi pripnuté otcove vyznamenania. Kate, ktorá sa pripojila k videohovoru z Kensingtonského paláca, požiadala Taylora, aby jej povedal o medailách, pričom sa opýtala: „Sú to medaily tvojho otca? Wow," čím prejavila chlapcovi aj jeho zosnulému otcovi uznanie.

Malý chlapec, oblečený v elegantnom saku a kravate, jej povedal, že jedna je za jeho službu, druhá za službu v Afganistane a tretia za Irak. „Je veľmi zvláštne, že ich máš na sebe,“ povedala mu.

Zdroj: WPA Pool

Vojvodkyňa sa ho ďalej opýtala, či by jej povedal niečo o svojom otcovi, ale zasmial sa, keď povedal, že si toho veľa nepamätá, a dodal: „Myslím, že mama by to vysvetlila najlepšie, ty si vezmi slovo, mama.“ Kate následne počúvala slová mladej vdovy, ktorá po smrti muža vychováva sama dve deti.

Okrem toho, že Kate svojimi slovami utešila rodiny, ktoré zažili obrovskú stratu, sa znova ukázala ako dáma. Na sebe mala bielu blúzku so slušivým golierikom a na hrudi pripnuté vlčie maky, ktoré sú symbolom pamiatky na zosnulých vojakov. Napriek tomu, že rozhovory boli v smutnom duchu spomienok, Kate doslova žiarila.

