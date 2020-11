MÓDNA POLÍCIA z MTV EMA 2020: To ste sa dohodli? Celebrity si pomýlili koberec s EROTIKOU!

Celebrity sa mohli konečne odviazať! MTV Europe Music Awards sa malo pôvodne konať v Budapešti, no pre pandémiu koronavírusu sa akcia presunula do španielskeho mesta Bilbao. Tentoraz sa na červenom koberci ukázali samé známe tváre a z pohľadu na výber šiat to vyzeralo, akoby sa všetky dohodli!