Herečka Shannen Dohertyová, ktorá bojuje s rakovinou v poslednom štádiu, dokazuje svojim fanúšikom každý deň, že sa svojho života a boja zaň nikdy nevzdáva. Namiesto depresívnych myšlienok podniká rôzne vylomeniny so svojimi priateľmi a mnoho času trávi tiež s milovaným manželom a so svojou rodinou.

Po vystrájaní v bazéne, skúšaní rôznych zábavných trikov či jazde na koni však tentoraz zašla poriadne ďaleko. Spolu so svojou kamarátkou na seba herečka navliekla akúsi nafukovaciu loptu, ktorá pripomínala zábavné sumo obleky. Následne sa dievčence v záhrade bavili tým, že do seba vrážali a skákali, pričom ich mala oblečená "lopta" ochrániť pred úrazom. "A teraz k alternatívnemu programu. Je čas, aby som sa vyrovnala so svojím stresom. Zjavne môj pes Bowie nema rád moje metódy," uviedla herečka k záberom.

Pri sledovaní videa však v jednom momente fanúšikom stuhla krv v žilách, keď sa seriálová Brenda ocitla na zemi a jej hlava na moment doslova zmizla. Našťastie sa počas zábavy v záhrade herečke nič vážne nestalo, no na malý moment pôsobila scéna doslova hrozivo a fanúšikom vcelku odľahlo, že ich milovaná hrdinka a bojovníčka neskončila so zlomeným krkom.

