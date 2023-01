Strapaté vlasy, akné či vzhľad bifľoša. Nie, to nie je len podoba bežných ľudí z čias školských lavíc, ale aj celebrít. Niektoré by ste veru na záberoch z minulosti nespoznali.

Predtým, ako vstúpili do centra pozornosti Hollywoodu, naše obľúbené celebrity bývali rovnako normálne ako my. Zábavný portál brightside.me vypátral ich fotografie zo školských čias.

Zdroj: Getty Images

Tieto celebrity pobehovali po chodbách a sedeli na hodinách matematiky rovnako ako my ostatní. Na toto všetko však zvykneme zabúdať, no na pripomenutie si pozrite, ako tieto celebrity vyzerali na obrázkoch zo školskej ročenky v porovnaní so súčasnosťou.

