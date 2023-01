Ani detské seriálové a filmové hviezdy nemajú automaticky vyšliapanú cestičku do Hollywoodu. V mnohých prípadoch skončila ich kariéra drogovou závislosťou či problémami s alkoholom, ba dokonca aj predávaním svojho vlastného tela. Svoje by o tom vedel povedať aj 35-ročný herec Dan Benson, ktorý sa preslávil v seriáli Disney Channel Kúzelníci z Waverly. Dnes totiž namiesto komediálnych a rodinných sitkomov nakrúca porno.

Bývalý detský herec Dan Benson, ktorý stvárnil postavu Zekeho Beakermana v seriáli Kúzelníci z Waverly vyšiel s pravdou von. Na svojej sociálnej sieti sa fanúšikom priznal, že v nakrúcaní síce pokračuje, no zmenilo sa jeho publikum.

Benson, ktorý v rokoch 2007 až 2012 stvárnil Zeke Beakermana na Disney Channel. Zdroj: Disney Channel

Dan, ktorý dnes zarába vďaka platforme OnlyFans, uviedol, že keď hral v Kúzelníkoch z Waverly neustále dostával správy od ľudí – najmä od žien, ktoré považoval za neuveriteľne atraktívne. V mladom veku si záujmom sexi žien nechal pomotať hlavu natoľko, že im dokonca posielal svoje nahé fotografie. Ako sa však ukázalo, bola to chyba.

„Ukázalo sa, že posielať správy tým ženám, ktoré neboli tými, za koho sa vydávali, nebol najlepší nápad, pretože som im poslal nahé fotky a ony ich následne zverejnili na webových stránkach“, podelil sa. Benson si spomenul aj na „traumatický zážitok“, ktorý mal po tom, čo zistil, že jeho nahé fotografie a videá sú po celom webe a následne sa pokúsil vymazať obsah z internetu, čo sa ukázalo ako nie príliš jednoduchá úloha. Benson si tiež spomenul na veľmi veľký negatívny vplyv, ktorý to malo na jeho život – vrátane takmer straty zamestnania.

Namiesto toho, aby prepadol negativite, rozhodol sa využiť to, čo mu život podhodil. "Nakoniec som sa rozhodol prestať proti tomu bojovať a namiesto toho ísť iným smerom a úplne sa do toho oprieť," povedal. "Namiesto toho, aby som týmto ľuďom dovolil, aby predávali moje súkromie, moje - viete, čo tým myslím - som sa rozhodol povedať: Dobre, kašlem ťa, predám to sám."

Minulý rok tak začal dobrodružstvo v priemysle zábavy pre dospelých – a priznal, že má skvelú skúsenosť. "Zažil som obrovské množstvo zábavy," povedal Benson. „Stretol som veľa skvelých ľudí v zábavnom priemysle pre dospelých a zmenilo to môj život k lepšiemu," uviedol niekdajší detský herec, ktorý dnes zarába na svojich nahých fotografiách a videách na sociálnej sieti sa dokonca rád pochváli aj svojou pýchou, ktorú nosí medzi nohami.