Smútočná ceremónia konajúca sa v rodinnom sídle Presleyovcov bola otvorená verejnosti a s dcérou Elvisa Presleyho sa mohol prísť rozlúčiť každý. Akt uloženia pozostatkov však patril výslovne rodine a najbližším priateľom. Lisa Marie Presley zomrela na zastavenie srdca. Jej pozostatky boli uložené vedľa syna Benjamina († 27), ktorý odišiel z tohto sveta dobrovoľne a slávneho otca Elvisa Presleyho.

Počas smútočného obradu však neušiel fotografom jeden fakt. Lisa Marie bola údajne starou mamou. Žiaľ, svoju maličkú vnučku si užiť veľmi nestihla. K odhaleniu totiž došlo prostredníctvom smútočnej reči, ktorú napísala jej najstaršia dcéra Riley Keoughová (33) a ktorú prečítal jej manžel Ben Smith-Petersen (31).

Lisa Marie Presley mala pohreb v slávnom Gracelande. Jej matka Priscilla Presley predniesla smútočnú reč. Zdroj: gettyimages

„Ďakujem, že si mi dala silu, srdce, empatiu, odvahu, zmysel pre humor, povahu, divokosť, húževnatosť. Ja a moji súrodenci sme boli produktmi tvojho srdca.“ Riley Presley

Okrem rodiny sa ceremónie zúčastnili aj slávni hostia aj hviezdy filmového a hudobného neba. Napríklad herec Austin Butler (31). Spoločnosť mu robila jeho priateľka Kaia Gerberová (21), dcéra topmodelky Cindy Crawfordovej (56). Dvojica sedela hneď za rodinou Presleyovcov. Na pohrebe nechýbal ani režisér Luhrman, ktorého videli, ako sa vrelo objíma s Butlerom. Hviezdy ako Alanis Morissette (48) a Axl Rose (60) z Guns N' Roses zvolili miesta vzadu.

Obrad bol pod vedením rodiny a matka zosnulej Priscilla Presley (77) viedla hlavnú reč, ktorá pozostávala z krásnych spomienok na svoju milovanú dcéru. Po smútočnej ceremónii však vychádza na povrch otázka, čo bude s dvojčatami Harper a Finley Lockwood (14), ktoré mala Lisa s bývalým manželom Michaelom Lockwoodom (61). Podľa najnovších informácií by mali maloleté pripadnúť do starostlivosti otca, poprípade starej mamy Priscilly. Podľa ich vyjadrenia by sa však nebránili zostať s otcom.