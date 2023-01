FOTO Týchto sexi mužov čaká veľké jubileum: 70 na krku, no mladá milenka v posteli! ×

Rok 2023 bude bohatý na celebritné jubileá. Pri niektorých fešákoch by ste síce daný vek nehádali, no budete prekvapení. Brad Pitt je medzi nimi tiež. Povedali by ste, že bude mať 60?