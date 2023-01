Speváčka a krstná mama Miley Cyrus Dolly Parton je považovaná za akési slniečko Hollywoodu. Za jej úsmevom a pozitívnym postojom k životu sa však ukrýva obrovská bolesť.

Prvá dáma americkej country pochádza z dvanástich súrodencov. Rodina Partonovcov bola veľmi chudobná, bývala v spustnutej dedinskej chatrči s jednou izbou pri národnom parku Great Smoky Mountains, ktorý leží v južnej časti Apalačských vrchov na hraniciach štátov Tennessee a Severná Karolína. Ako trinásťročná nahrala svoj prvý album u malého miestneho hudobného vydavateľa Goldband, a vystúpila v programe The Grand Ole Opry. Kariéru populárnej speváčky sa jej však dlho nedarilo rozbehnúť. Namiesto toho však uspela ako skladateľka a pomohla tak preraziť iným hviezdam.

Preraziť ako speváčke sa jej podarilo až v roku 1967 skladbami "Dumb Blonde" a "Something Fishy". Len málokto však vie, že pieseň "I Will Always Love You" naspievala a zložila práve Dolly a to ešte v roku 1974. Neskôr Dolly získala viac ako 6 miliónov dolárov za coververziu tejto skladby, ktorú naspievala Whitney Houston pre soundtrack k filmu Osobný strážca.

Takmer sa upila k smrti

Zatiaľ však, čo sa jej v kariére darilo, v súkromnom živote už toľko šťastia nemala. Dolly sa vydala len raz vo svojom živote. A to ako dvadsaťročná v roku 1966 za Carla Deana, ktorý je jej manželom dodnes. Napriek veľkej láske jej však nebolo dopriate to, po čom túžila najviac. Keďže Dolly vyrastala vo veľkej rodine, sama túžila stať sa mamou a vychovávať aspoň štyri deti.

Lenže vážne zdravotné problémy jej nedovolili splniť si tento sen. Zdravotné problémy a nemožnosť otehotnieť vyústili jej psychickým zrútením. Dolly si bolesť v duši liečila nadmerným pitím alkoholu, čo ju takmer stálo život. V istom momente dokonca začala rozmýšľať o samovražde. Zachránili ju nakoniec až jej kariéra aj filantropia.

Za prsia minula milión

Súčasťou kariéry však bol aj jej vzhľad, ktorý sa Dolly snažila udržiavať a zastaviť starnutie. A ako inak, siahla po plastickej chirurgii. Speváčka sa však plastickými operáciami nikdy netajila. Jedným z jej najpopulárnejších vylepšení sú jej prsia, pre ktoré sa Dolly pri niekoľkých príležitostiach vrhla pod nôž, aby vyzerali tak, ako vyzerajú. Jej cieľom bolo práve to, aby si ľudia na jej tele zmenu všimli.

V jednom z rozhovorov dokonca prezradila, že na zväčšenie pŕs minula ohromných milión dolárov. Nie sú to len Dollyne prsia, ktoré dostali profesionálne vylepšenie, ale aj oči a pery. Tie si dala urobiť svojmu dvornému chirurgovi Dr. Johnovi Grossmanovi. Ak sa však lepšie pozriete na jej fotografie z mladosti, neuniknú vám ani ďalšie zákroky na jej tvári.

