Hviezdička Megan Fox (36) je známa svojimi outfitmi, ktoré často hraničia s nevkusom. Momentálne však preferuje podivnú pokrývku hlavy, ktorá má čo dočinenia s baranicou. Oblieka si ju dokonca aj k plavkám. Že by išlo z jej strany o udávanie nového štýlu?

Herečka Megan Fox je ovenčená škandálmi a šokujúcimi tvrdeniami až-až. Nedávno na svojom Instagrame vyhlásila, že hľadá partnerku. Nejde však o náhradu za jej snúbenca, hudobníka Machine Gun Kellyho (32), zjavne len zatúžila po ženskom náručí.

Trojnásobná matka Megan sa vďaka svojim tvrdeniam často dostala na popredné stránky svetových bulvárov. Najnovšie však ani nemusí otvoriť ústa. Svoj pradávny extravagantný štýl obliekania totiž doplnila o zvláštnu pokrývku hlavy, ktorá vyzerá ako baranica. Určite ju však nepoužíva ako ochranu pred zimou. V slnečnom Los Angeles sa v nej promenáduje pokojne len v podprsenke.

Ľudia sa pýtajú, či si Megan Fox dala zväčšiť poprsie. Jej dekolt je v poslednom čase akosi plnší. Zdroj: Profimedia

Prominentná dvojica evidentne miluje pozornosť médií. Vždy keď sa spolu ukážu na verejnosti, šokujú fanúšikov extravagantným vzhľadom, vyzývavými šatami a najnovšie aj poriadnou dávkou nevkusu. O sexi a nemravných pózach ani nehovoriac.

Megan Fox so svojím snúbencom Kellym tvoria v skutku extravagantný pár. Dvojica sa začiatkom minulého roka zasnúbila. Zdroj: gettyimages.

Najnovšie sa hviezda filmu Transformers predviedla okrem divnej pokrývky hlavy aj s viditeľne zväčšeným poprsím, ktoré jej bujne kypí z tielka. Že by išlo o ďalšiu plastickú operáciu? V jej podaní by to jednoznačne nebola žiadna novinka.

