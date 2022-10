Lopez je mamou dvoch detí. Doma má dvojičky Emme (14) a Maximiliana Davida (14). S oboma má fantastický vzťah a celú rodinku navyše spája láska k hudbe. Jennifer už dokonca s Emme vystupovala na koncerte, keď sa spoločne objavili na pódiu počas polčasu futbalového Super Bowlu.

Anketa Vydrží podľa vás vzťah Jennifer Lopez a Bena Afflecka? Áno, držím im palce! 81% Nie, čoskoro sa rozídu! 19% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Len pred pár mesiacmi Jennifer potvrdila, že Emme je nebinárna, keď si ju zavolala na pódium a pred divákmi ju začala oslovovať rodovo neutrálne, čím teda potvrdila, že Emme sa neidentifikuje ako dievča.

Teraz k nim do rodiny pribudol aj nový manžel popovej speváčky Ben Affleck (50), ktorý Emme berie takú aká ja, a spolu tvoria krásnu rodinku. Dôkazom je aj nedávny výlet novomanželov do obchodu, kde zháňali kovbojské kostýmy na Halloween, píše britský denník The Daily Mail. Spoločnosť im robila aj Emme, ktorá si prítomnosť nevlastného otca rozhodne užívala.