Potom, ako pred tromi mesiacmi oznámila Jennifer Lopez radostnú novinu a pochválila sa luxusným zásnubným prsteňom, očakával celý svet veľkolepú veselicu storočia. Omyl. Dvojica sa nakoniec rozhodla svoju lásku spečatiť potajomky bez veľkého humbugu 16. júla v populárnej kaplnke A Little White Wedding Chapel v Las Vegas krátko pred polnocou. Veľkú novinu oznámila samotná speváčka prostredníctvom príspevku na Instagrame, kde zverejnila svoju fotografiu v posteli po svadobnej noci s obrúčkou na ruke.

Šťastní novomanželia Ben Affleck a Jennifer Lopez Zdroj: https://www.instagram.com/p/CgJKF9SsLEW/

"Presne to, čo sme chceli. Včera večer sme leteli do Vegas, stáli v rade na licenciu so štyrmi ďalšími pármi, pričom všetci podnikli rovnakú cestu do svadobného hlavného mesta sveta. Takže s najlepšími svedkami, akých si dokážete predstaviť, so šatami zo starého filmu a sakom z Benovho šatníka sme si prečítali naše vlastné sľuby v malej kaplnke a dali sme si prstene, ktoré budeme nosiť do konca života," opísala detaily ich veľkého dňa Jennifer na svojom blogu onthejlo. A hoci sa na ich svadbe nezúčastnili stovky svadobčanov, nevestu nepriviezol kočiar a nebola ani obrovská svadobná torta, šťastným novomanželom to neprekážalo. „Nakoniec to bola tá najlepšia svadba, akú sme si mohli predstaviť. To, o čom sme snívali, sa už dávno stalo skutočnosťou," dodala dojatá speváčka, pre ktorú to bola v poradí už štvrtá svadba, zatiaľ čo pre Bena len druhá. Za svedkov im podľa všetkého išli dve z ich piatich detí, Jennina dcéra Emme (14) a ďalšie dieťa, ktorého identita nebola odhalená.

Anketa Pristalo to Jenn ako neveste? Áno, bola krásna 57% Nie, nepáči sa mi 43% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Mali pravdu, keď povedali: Všetko, čo potrebuješ, je láska. Sme takí vďační, že máme takú hojnosť, novú úžasná rodinu, päť úžasných detí a život, na ktorý sme sa nikdy nemali viac dôvodov tešiť," uzavrela Jennifer, ktorá si dokonca na dôkaz večného spojenia s Benom vzala aj jeho priezvisko. Po novom tak už nebude Jennifer Lopezovou, ale hrdou pani Affleckovou. A keďže prebehla svadba v tajnosti bez médií a humbugu, Jenn sa aspoň prostredníctvom svojho webu podelila s fanúšikmi o najkrajší deň svojho života a zverejnila niekoľko fotografií a videí z ich svadby. Ben sa napríklad na sobáš pripravoval na záchode v kaplnke a Jenn počas večera vystriedala dvoje svadobných šiat. Ostáva teda už len popriať, aby im to skutočne vydržalo do konca života.