Speváčka Jennifer Lopez počas svojho koncertu šokovala fanúšikov. Na pódium si totiž pozvala svoju 14-ročnú dcéru Emme, aby spolu odspievali duet. Keď svoju dcéru volala na pódium, pred divákmi ju oslovovala rodovo neutrálne, čím teda potvrdila, že Emme sa neidentifikuje ako dievča, hoci sa narodila so ženským pohlavím.

14-ročná dcéra Jennifer Lopez Emme je nebinárna: Nebinárny rod je rodová identita, ktorá sa vymyká z klasického binárneho systému. Non-binary osoba sa necíti ani ako žena, ani ako muž. Zdroj: instagram @emme.munizz

„Naposledy sme spolu vystupovali na veľkom štadióne, ako je tento, a spýtala som sa ich, či by sme spolu nevystupovali stále, ale odmietli. Takže toto je veľmi špeciálna udalosť," uviedla svoju dcéru Jennifer, čím dala najavo, že Emme ešte nevie, či je chlapcom, dievčaťom alebo niečím medzi tým.

„Sú hrozne zaneprázdnené a drahé. Stálo ma dosť peňazí dostať ich sem. Ale stojí to za to, pretože ich mám veľmi rada," dodala s humorom speváčka. Emme mala oblečené ružové šortky po kolená, ružovú košeľu s gombíkmi, obuté mala ružové ponožky, čierne členkové čižmy, na hlave mala veľkú športovú šiltovku a v ruke držala dúhový mikrofón. Spolu s mamou potom na pódiu predviedla excelentný výkon. Speváčka sa zatiaľ bližšie k identite svojej dcéry nevyjadrila, no fanúšikovia už dlhší čas tušili, že Emme nebude tak celkom dievčaťom, ktoré behá v princeznovských šatách. Video s láskavým a citlivým uvedením Jenniferinho dieťaťa videlo na TikToku už vyše 50-tisíc fanúšikov, ktorí zároveň chvália Jennifer za to, že svoje dieťa s láskou predstavila zámenami oni/ich.

