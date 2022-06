Hneď dve veľkolepé udalosti odštartovali v stredu večer v New Yorku. Jednou z nich je filmový festival Tribeca, na ktorom v prvý večer zažiarila hviezdna Jennifer Lopez v sexi čiernej róbe. Druhým podujatím je Time 100 Most Influential People Gala, na ktorom sa predviedli najvplyvnejšie osobnosti sveta.

Dokumentárny film o živote Jennifer Lopez „Halftime“ odštartoval 21. ročník festivalu Tribeca a začal tak každoročnú newyorskú udalosť intímnym portrétom speváčky a herečky Jennifer Lopez zo zákulisia natočeným počas búrlivého roku, keď mala 50 rokov. Hlavná hrdinka dorazila v kúzelných čiernych šatách, ktoré podčiarkli jej dokonalú postavu.

Zdroj: Dia Dipasupil

Čierna róba nezaujala len svojím strihom, ale predovšetkým rafinovanou kombináciou priehľadnej látky, ktorá odhalila jej ženské krivky. Napriek tomu, že speváčka má už 52 rokov, každým dňom dokazuje, že vek je v jej prípade len číslom.

Anketa Páčia sa vám odvážne šaty Jennifer Lopez? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V rovnaký večer sa však v New Yorku konal aj slávnostný večer s názvom Time 100 Most Influential People Gala, ktorý sa konal v New Yorku. Ten si nedali ujsť napríklad podnikateľ Bill Gates, herečka Amanda Seyfried, alebo herec Andrew Garfield. Na červenom koberci však najviac zažiarila hviezda filmu Spiderman herečka Zendaya. Na červenom koberci sa však počas večera objavili aj extravagantnejšie róby.

Prečítajte si tiež: