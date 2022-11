Bill Gates bude dedko! Jeho najstaršia dcéra, ktorú má s bývalou manželkou Melindou (58), oznámila svoje prvé tehotenstvo na Deň vďakyvzdania. Na svojom Instagrame zdieľala fotku s rastúcim bruškom, kde napísala: "Vďačná."

Pár spája láska ku koňom, na ktorých obaja závodne skáču. Zdroj: Instagram/@jenniferkgates

Jej príspevok okamžite zaplavili komentáre plné gratulácii od fanúšikov, ale aj od tých najvplyvnejších ľudí sveta. Novinka o tehotenstve prichádza viac ako rok po tom, čo sa Jennifer a Nayel zosobášili na romantickom obrade na konskej farme v New Yorku.

Nayel vyrastal v Kuvajte a študoval na Stanfordskej univerzite, rovnako ako jeho manželka. Vyštudoval odbor manažment a ekonómia, zatiaľ čo Jennifer študuje medicínu. Oboch však spája láska ku koňom, na ktorých obaja závodne skáču.

Jennifer s rodičmi. Zdroj: Getty Images

Okrem Jennifer sú Bill a Melinda rodičmi 23-ročného syna Roryho a 20-ročnej dcéry Phoebe. Dvojica sa rozviedla v auguste 2021 po 27 rokoch manželstva.

"Každé manželstvo, keď deti odídu z domu, prejde prechodom," povedal Bill v máji pre britské noviny The Sunday Times. "To moje bohužiaľ prešlo prechodom, ktorý sa volá rozvod. Z môjho pohľadu to však bolo skvelé manželstvo. Nemenil by som ho. Nevybral by som si manželstvo s nikým iným." Tak dúfajme, že manželstvo jeho dcéry bude mať šťastnejší koniec.