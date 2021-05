Bill a Melinda Gatesovci sa spoznali koncom 80. rokov minulého storočia v jeho firme Microsoft, keď tam prišla pracovať. Prežili spolu takmer tri desaťročia, navonok pôsobili ako harmonický pár. Spolu majú tri deti. "Po veľkom premýšľaní a množstve práce na našom vzťahu sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo. Za posledných 27 rokov sme vychovali tri úžasné deti a založili nadáciu, ktorá pracuje po celom svete na tom, aby všetkým ľuďom umožnila žiť zdravý a produktívny život. Stále veríme v toto poslanie a naďalej pokračujeme v našej práci v nadácii spoločne, no v našich nasledujúcich etapách života už spolu nebudeme rásť ako pár. Prosíme o priestor a súkromie pre našu rodinu," oznámilla dvojica na Twitteri.

Charitatívnu nadáciu, ktorú založili, budú naďalej viesť spoločne. Patrí medzi najväčších súkromných sponzorov Svetovej zdravotníckej organizácie a aktívne sa angažuje v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2.

Bill Gates je podľa časopisu Forbes štvrtým najbohatším človekom na svete. Je zakladateľom jednej z najúspešnejších svetových softvérových firiem v dejinách. To napovedá, že to bude poriadne drahý rozvod.

