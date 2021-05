Pred desiatkami rokov sa totiž Bill Gates (65) so svojou zákonitou dohodol, že aspoň raz ročne bude chodiť na krátku dovolenku so svojou bývalou láskou Ann.

U väčšiny polovičiek by asi mužovi takáto požiadavka neprešla, predsa len; prečo by mal tráviť predĺžený víkend s inou ženou, tobôž s takou, s ktorou kedysi randil? Melinda však takéto cesty Billovi povolila a on sa tak tak raz za čas vrátil do minulosti, keď pre neho iná žena než Ann Winbladová neexistovala.

Rodina Gatesovcov: Bill, Jennifer, Rory, Phoebe a Melinda Zdroj: Getty Images

Prespával v jej dome pri mori v Severnej Karolíne a spolu chodili na dlhé prechádzky či jazdili na plážových buginách.

Zakladateľ a dlhoročný šéf Microsoftu sa s dnes 70-ročnou dámou spoznal v roku 1984 na počítačovej konferencii. Keďže každý býval v inom meste, randili na diaľku; išli napríklad do kina na tej istý film a potom si zatelefonovali, aké to bolo. Rozišli sa o tri roky neskôr, keď Bill spoznal Melindu.

Ostali však dobrými priateľmi, dokonca natoľko, že keď Gates váhal nad tým, či sa má oženiť, zavolal svojej exmilenke Ann a pýtal si od nej uistenie. Tá mu ho dala a Bill tak 1. januára 1994 vstúpil do chomúta.

Melinda Gates Zdroj: Getty Images

S Ann, ktorá sa nakoniec vydala za súkromného detektíva a mladšieho brata herca Kevina Klinea, však ostal v kontakte a pravidelne spolu dovolenkovali. Keď sa teraz Bill s Melindou po 27 rokoch napohľad idylického manželstva rozvádza, vyvstáva otázka, či do toho nie je nejako zapletená aj jeho pradávna milenka, s ktorou má toho očividne spoločného viac než s Melindou samotnou.

