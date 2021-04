Melania Trump s Donaldom sa v poslednom čase sociálnym sieťam vyhýbajú a zdržiavajú sa v ústraní. Dvojica sa najnovšie objavila v Trumpovom sídle Palm Beach, kde ich po príchode do sály privítali hostia obrovským potleskom. Pozornosť si, prekvapivo, neužíval iba Donald, ale aj jeho Melania. Tá sa s hosťami okamžite privítala, poklebetila a vyzerala oveľa viac uvoľnene než naposledy.

Melania mala na sebe biele elegantné šaty od návrhára Giambattistu Valliho v hodnote 1 900 dolárov, ktoré doplnila zlatou retiazkou. Po veľkom privítaní bývalého prezidentského páru nasledoval príhovor Donalda. Ten si, ako obvykle, nezabudol kopnúť do súčasného prezidenta USA Joea Bidena a do novembrových volieb. Trump taktiež povedal, že covid vakcína by mala byť pomenovaná po ňom.

Donald Trump a Melania Trump po odchode z Bieleho domu. Zdroj: Profimedia

Zažehnali manželskú krízu?

Tesne pred americkými voľbami unikli z Bieleho domu šokujúce informácie o zlom vzťahu medzi Melaniou a Donaldom Trumpom. Podľa zdroja blízkeho páru počítala Melania minúty do rozvodu, ktorý ukončí ich 15-ročné manželstvo. Melania však chcela so žiadosťou o rozvod počkať, až kým sa situácia okolo prezidentských volieb utrasie. Podľa fotografií aj výpovedí susedov však v týchto dňoch nič nenasvedčuje tomu, že by sa exprezidentský pár rozchádzal, práve naopak...

Prečítajte si aj: