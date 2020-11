V uplynulých dňoch unikli z Bieleho domu šokujúce informácie o zlom vzťahu medzi Melaniou a Donaldom Trumpovcami. Podľa zdroja blízkeho páru počíta Melania minúty do rozvodu, ktorý ukončí ich 15-ročné manželstvo. Tomu, že medzi ňou a Donaldom nie je všetko v poriadku nasvedčuje aj ich správanie a zábery počas verejných vystúpení.

V uplynulých dňoch unikli z Bieleho domu šokujúce informácie o zlom vzťahu medzi Melaniou a Donaldom Trumpovcami. Podľa zdroja blízkeho páru počíta Melania minúty do rozvodu, ktorý ukončí ich 15-ročné manželstvo. Tomu, že medzi ňou a Donaldom nie je všetko v poriadku nasvedčuje aj ich správanie a zábery počas verejných vystúpení.

Medzi Melaniou a Donaldom to škrípe už dlhšiu dobu. Zdroj: Evan Vucci

Prezident Donald Trump prežíva mimoriadne náročné obdobie. Po tom, ako podľa amerických médií vo voľbách zvíťazil jeho súper Joe Biden, dostala sa na svetlo sveta ďalšia šokujúca správa. Podľa slov bývalej poradkyne Bieleho domu Omarosi Manigaultovej Newmanovej Melania hneď po Trumpovom opustení úradu požiada o rozvod. Podľa informácií britského DailyMail, bol vzťah medzi Melaniou a Donaldom už dlhý čas nefunkčný.

Melania však nechcela Donalda ponížiť a spôsobiť mu problémy rozvodom počas jeho funkčného obdobia. To by sa však o niekoľko týždňov malo vďaka Bidenovej výhre skončiť a Melania by tak mohla byť po 15-ročnom manželstve znova slobodná.

Už o niekoľko týždňov by mala Melania požiadať o rozvod. Zdroj: PROFIMEDIA

Už v roku 2016, keď Donald vyhral voľby nebolo ich manželstvo ideálne. Melania Trumpová sa po zistení, že jej manžel sa stal prezidentom rozplakala, neboli to však slzy nadšenia. „Nikdy nechcela, aby vyhral," znie dnes už legendárna veta, ktorú predniesla jej kamarátka Stephanie Wolkoffová, ktorá o Melanii dokonca napísala aj knihu. Práve v nej sa spomína aj manželstvo s Donaldom, ktoré prirovnala skôr k transakčnej zmluve. O tom, že medzi Donaldom a Melaniou nebolo už dlhší čas všetko ideálne, svedčia aj fotografie a videá, z ktorých doslova srší hnev a chlad. Podľa dostupných informácií mal prezidentský pár dokonca oddelené spálne aj v Bielom dome.

Anketa Myslíte si, že sa Melania s Donaldom rozvedie? Áno. 95%

Nie. 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný