Hollywoodsky macher a spevák Johnny Depp (58) kedysi patril k vrchole hereckej elity, no drogové a alkoholové škandály, korunované ešte stále neukončeným súdnym sporom týkajúcim sa domáceho násilia s exmanželkou Amber Heard (35), z neho spravili sociálneho vyvrheľa.

Aj preto, polemizujú české médiá, si ho zrejme festival v Karlových Varoch, kde uvádza dokument Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan (Hrniec plný zlaťákov: Pár drinkov so Shanom MacGowanom) a drámu Minamata, takpovediac mohol dovoliť.

Johnny Depp sa preslávil predovšetkým ako excentrický Pirát Karibiku Jack Sparrow. Bohužiaľ, pre škandály a údajné domáce násilie si už svoju najslávnejšiu rolu nezopakuje. Zdroj: Disney

Prvý spomínaný film herec predstaví v piatok vo veľkej sále hotela Thermal, druhý uvedie v sobotu v Mestskom divadle Karlove Vary. „Sme nesmierne poctení, že festival navštívi ikona súčasného filmu. Johnnyho Deppa obdivujeme dlhodobo, bude nám preto cťou ho privítať v Karlových Varoch,“ povedal prezident festivalu Jiří Bartoška, ktorý Deppa v reflexnej veste privítal už na karlovarskom letisku.

Vrecká plné pier

