FOTO Orlando Bloom odhalil v Grécku vyšportované telo: Fíha, túto horu svalov má Katy v spálni?

Byť celebritou síce znamená, že vám fanúšikovia nedajú pokoj dobreženie ani na záchode, no na druhej strane máte otvorené dvere do celého sveta. Po covidovej pauze sa dovolenkové rezorty opäť zapĺňajú návštevníkmi, a to neraz aj slávnymi. Najnovšou senzáciou je slávny pár Orlando Bloom (44) a Katy Perry (36), ktorí najprv oddychovali v talianskych Benátkach a teraz sa presunuli na Peloponézsky polostrov.