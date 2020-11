Súd KONEČNE rozhodol: TIETO FOTO uznali Johnnyho Deppa vinného z týrania manželky!

Manželstvo herca z Pirátov Karibiku Johnnyho Deppa a herečky Amber Heard bolo od začiatku turbulentné! Bitka, alkohol a drogy boli u nich na dennom poriadku. Olej do ohňa priliali do ich vzťahu až bulvárne články, ktoré herca označovali za „tyrana svojej manželky“. Depp sa preto rozhodol, že dá celú vec na súd a svoje meno očistí. To sa však nestalo!