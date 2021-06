Pražáci majú v posledných dňoch jedinečnú možnosť stretnúť pri prechádzke „po Staromáku“ či na iných vychýrených lokalitách známe tváre. Viacerým sa tak pošťastilo odfotiť na ulici napríklad slávneho komika Adama Sandlera, ktorý v Prahe nakrúca sci-fi film Kozmonaut z Čiech na motívy knihy od Jaroslava Kalfařa. Herec v príbehu stvárni hlavného hrdinu, astronauta Jakuba Procházku, na jeho ceste k planéte Venuša.

O fotku Sandlera v zákutiach stovežatej sa podelil na sociálnych sieťach napríklad používateľ Jaroslav. Slávneho herca vraj omylom „cvakla“ jeho priateľka, keď mu posielala fotku ulice s otázkou, či na danom mieste môže parkovať. „Aká je šanca, že sa také niečo stane?“ smial sa.

Wtf my gf send me picture if she can park on one spot and in the corner she took photo of ADAM SANDLER in Prague wtf!!!😂😂😂what are the odds!!!😵😱 pic.twitter.com/FeVFB7VlYG