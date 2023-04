Bozk draka, Môže sa to stať aj vám, Jazero či Krstný otec. To je len niekoľko filmov, v ktorých kedysi krásna Bridget Fonda hrala. Do hereckého sveta sa zapísala v 80. a 90. rokoch po tom, čo získala kľúčové úlohy v mnohých kasových trhákoch, vrátane Jackie Brownovej od Quentina Tarantina. Keď však bola na vrchole svojej kariéry zaradila neter Jane Fondovej spiatočku a Hollywoodu dala zbohom. Pred kameru sa naposledy postavila v roku 2002 ako Snehová kráľovná. O rok neskôr sa jej takmer osudnou stala autonehoda, z ktorej však nakoniec vyviazla so zlomeným stavcom.

Bridget Fonda a Nicolas Cage v kultovom filme Môže sa to stať aj vám. Zdroj: Movie StillsDB

V marci toho istého roku sa zasnúbila s filmovým skladateľom a bývalým frontmanom skupiny Oingo Boingo Dannym Elfmanom a v novembri sa zosobášili. V roku 2005 sa im narodil syn. Po svadbe s Elfmanom sa Fonda stiahla a sústredila sa na rodinný život.



Zmenená na nepoznanie

Po dvadsiatich rokoch života v ústraní sa však v pondelok objavila na letisku v Los Angeles zmenená na nepoznanie. Z niekdajšej štíhlej blondínky je dnes staršia pani s kilami navyše a pri pohľade na ňu by vás nenapadlo, že pred vami stojí niekdajšia hollywoodska hviezda.

Bridget má za sebou hviezdnu kariéru, ktorú predčasne ukončila. Vo filme Krstný otec. Zdroj: čsfd

Na otázku, či sa chce presťahovať späť do Hollywoodu, Fonda jednoducho odpovedala: "Nie." Keď sa fotograf spýtal, či existuje nejaká šanca, že by sa to mohlo stať, znova odpovedala negatívne a neskôr dodala: „Nemyslím si, je príliš pekné byť civilistom.“

Anketa Spoznali by ste herečku aj dnes? Nie 0% Áno 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Aj na otázku, či by nejaký režisér na svete mohol potenciálne zmeniť jej názor, Fonda, ktorú v priebehu týždňa videli v Los Angeles, opäť odpovedala záporne. Ako sa zdá, nie je všetko zlato, čo sa leskne. Niekdajšej hviezde očividne život na výslní nevoňal a so svojím terajším je maximálne spokojná.