Mladšia dcéra Geissovcov vytočila svojich fanúšikov. Nielen že sa znova chválila životom v luxuse, ale tak trochu sa pohrala aj s fotografickými filtrami. Svoju mladú tvár si vylepšila až tak, že ju fanúšikovia na fotografii ani nespoznali. Všetka jej prirodzená krása zmizla. Pleť ma na zábere bez pórov, s neprirodzeným odtieňom a trochu sa zmenili dokonca aj rysy jej tváre.

Shania a Davina míňajú kopu peňazí. Zdroj: Bunte

Ako by to nestačilo, pridala pre istotu ešte jednu dráždivú fotografiu v bikinách, na ktorej predviedla svoje štíhle telo. A hoc je to dnes už akýsi módny trend, že sa mladé dievčatá snažia zaujať pozornosť polonahými fotografiami, Shania by mohla trochu ubrať. Jej fotografie síce mnohí chválili, no našli sa aj takí, ktorí nešetrili na jej adresu kritikou.

"Dámy žijú na úkor svojich rodičov a zodpovednosť za život je pre nich cudzie slovo, už teraz je hanba niečo také ukazovať v telke, nie si dobrý príklad pre mladých," napísal pod fotografie jeden z fanúšikov.

Pochválili sa, na čo míňajú najviac

Shania a Davina sa okrem reality šou Ťažký život milionárov objavili aj v ich vlastnej s názvom Davina & Shania – Milujeme Monaco. A hoci šou nezaznamenala až tak veľký úspech, dočkala sa aj druhej série, ktorá na nemeckej stanici RTL štartuje od 1. mája. Práve v rozhovore k druhej sérií pre portál Bunte.de prehovorili Shania a Davina o tom, na čo najviac míňajú peniaze. Tie si však údajne zarábajú samé a rodičia ich už nesponzorujú.

„Myslím si, že väčšinu peňazí míňame na topánky, oblečenie a tašky,“ uviedla Shania Geiss a dodala, že dôležité sú pre ňu aj šperky a jedlo. Jej sestra Davina súhlasila a ako hlavné výdavky uviedla tašky a jedlo. "S taškami to však máme tak „pol na pol." Momentálne žiadny problém, keďže obe žijú spolu v luxusnom byte v Monacu. "Ale už premýšľame o tom, ako to urobíme o desať rokov," dodala Davina Geiss, ktorá vie, že výdavky budú vyššie, keď sa odlúčia a začnú žiť samostatne.

