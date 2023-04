Príčinou smrti známeho amerického speváka a rapera Aarona Cartera, ktorý zomrel vlani v novembri vo veku 34 rokov, bolo nešťastné utopenie sa vo vani. Svoju úlohu pri tom zohrali aj sedatíva a ďalšie omamné látky. Vyplýva to z pitevnej správy, ktorá bola zverejnené v noci na stredu. TASR správu prevzala z agentúry AP a denníka The Guardian.

Spevákovo telo sa vlani v novembri našlo vo vani jeho domu bez známok života. Podľa výsledkov toxikológie mal v krvi omamnú látku alprazolam známu aj ako Xanax a tiež plyn difluóretán, ktorý je bežnou súčasťou osviežovačov vzduchu. Táto látka môže pri vdychovaní "vyvolať pocity eufórie". Práve tieto dve substancie spôsobili, že Carter sa vo vani nedokázal pohnúť, v dôsledku čoho sa utopil.

Aaron Carter bol mladším bratom člena skupiny Backstreet Boys Nicka Cartera. Narodil sa 7. decembra 1987 na Floride. Keď mal sedem rokov, začal verejne vystupovať ako spevák a svoj prvý album s názvom Aaron Carter vydal len o dva roky neskôr.

Raper sa preslávil najmä albumom Aaron's Party (Come Get It), ktorý vydal v roku 2000. O rok neskôr vydal ďalší album Oh, Aaron, za ktorý získal platinovú dosku. Carter sa objavoval aj v reláciách televízií Disney a Nickelodeon a účinkoval aj vo viacerých muzikáloch.

Carter neskôr zostal v povedomí verejnosti najmä pre rodinné spory so súrodencami kvôli peniazom. V roku 2011 nastúpil na protidrogové liečenie, po jeho ukončení sa vydal na turné do Kanady a v roku 2018 vydal svoj posledný štúdiový album Love.

Raper v roku 2013 vyhlásil osobný bankrot, pričom dôvodom boli jeho miliónové dlhy, vysvetľuje AFP. Dostal sa tiež do problémov so zákonom pre nebezpečnú jazdu autom a prechovávanie omamných látok. V roku 2017 nastúpil na ďalšie protidrogové liečenie pre údajnú závislosť od liekov na spanie a antidepresív.