Charizmatická vojvodkyňa Kate (38) sa v nedeľu znova raz prihovorila ľuďom prostredníctvom videa na sociálnej sieti Instagram. Vo svojom príspevku poďakovala za množstvo fotografií zaslaných do súťaže s korona témou "Vydržme". Mnohých však prekvapil jej vzhľad, keďže Kate vyzerala odrazu celkom inak.

Vojvodkyňa Kate sa v nedeľu prostredníctvom sociálnej siete Instagram prihovorila ľuďom, aby sa im poďakovala za všetky zaslané fotografie a príbehy zo života v lockdowne v rámci jej projektu „Hold Still“. Celkovo jej Briti zaslali 31-tisíc diel, ktorými sa podelili o svoj život a vnímanie ťažkých chvíľ v čase pandémie.

Vojvodkyňa Kate má prirodzene tmavšie vlasy. Zdroj: @kensington palace

„Chcela som sa len poďakovať všetkým, ktorí zaslali svoje fotografie,“ povedala s úsmevom. "Projekt som spustila v Národnej galérii portrétov ešte v máji, pretože som chcela nájsť spôsob, ako každému umožniť zdieľať svoje príbehy a skúsenosti s lockdownom. Reakcia na projekt nás nadchla,“ uviedla Kate vo videu. Zo všetkých fotografií porotcovia vybrali 100 najlepších, ktoré budú súčasťou vonkajšej celoštátnej výstavy.

Okrem milého prejavu však fanúšikom neušla ani veľká premena krásnej Kate. V červenom saku a bielom tope pôsobila veľmi útlo. Najväčšiu pozornosť však pritiahli jej svetlé vlasy. Kate mala totiž od nepamäti vlasy až čokoládovo hnedé, no tenraz očividne zvolila svetlejší odtieň, ktorý jej pokožku síce rozžiaril, no zároveň nechal vyniknúť vráskam okolo jej unavených očí. Na to, že má Kate len 38 rokov, pôsobí v poslednom čase veľmi unavená.

