Gabriel Jiráčková (22) sa do pozornosti verejnosti dostala hlavne vďaka svojmu vzhľadu a titulu prvej českej živej Barbie s umeleckým menom Lolo ta Bella. Málokto však vie, že Gabriel sa od detstva venuje spevu, ku ktorému sa plánovala vrátiť už dlhší čas. Jej debut na hudobnej scéne nakoniec urýchlila situácia na Ukrajine, na ktorú Gabriel zareagovala emotívnou skladbou "Where the sun has gone". V rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradila, ako skladba vznikla, čo rozplakalo štáb počas nahrávania a prostredníctvom fotografií nás nechala nahliadnuť aj do zákulisia z nakrúcania videoklipu.

Gabriela Jiráčková si pozornosť médií získala už ako 16-ročná, keď sa o nej začalo hovoriť ako o prvej českej Barbie. O jej vizuálnej premene v živú bábiku, ktorá bola inšpirovaná dielom slávneho česko-amerického architekta Ladislava Sutnara a ikonickou bábikou Barbie, kontroverzne informovali médiá a televízie v 158 krajinách sveta vrátane USA, Japonska a Číny. Práve pre jej vzhľad a lásku k estetickým a plastickým zákrokom sa v médiách skloňovali predovšetkým jej prsné implantáty, zväčšené pery či odvážne outfity.

Gabriela Jiráčková je známa už od svojich iba 16 rokov po celom svete ako "prvá česká Barbie". Zdroj: Gabriel Jiráčková

Málokto však vie, že Gabriel má za sebou už aj kariéru speváčky. Pôvodne totiž študovala herectvo a operný spev, kde ju v siedmich rokoch objavil slovenský režisér Juraj Jakubisko. Pod záštitou manželov Jakubiskových odvtedy vystupovala v divadlách po celej Českej aj Slovenskej republike.

Teraz však nastal dlho očakávaný zlom v jej kariére. Po ôsmich rokoch sa Gabriel vracia späť na hudobnú scénu pod novým umeleckým menom "Lolo Pink" s dojemnou skladbou na podporu Ukrajiny.

„Späť k hudbe som sa oficiálne chcela vrátiť až mojím debutovým albumom, ktorý vzniká v spolupráci so známymi americkými a európskymi umelcami v rámci môjho vedecko-umeleckého edukačného projektu Think! Bohužiaľ, udalosti vo svete a o to viac, že ​​udalosti týkajúce sa priamo mojich blízkych, chceli, aby som sa vrátila skôr a bolesť v srdci zo seba vyspievala už teraz," uviedla Gabriel na margo jej nečakaného speváckeho debutu, ku ktorému ju popohnala správa od jej kamarátky z Ukrajiny.

Málokto však vie, že Gabriel sa od detstva venuje spevu, ku ktorému sa plánovala vrátiť už dlhší čas. Jej debut na hudobnej scéne nakoniec urýchlila situácia na Ukrajine, na ktorú Gabriel zareagovala emotívnou skladbou "Where the sun has gone". Zdroj: Gabriel Jiráčková

"24. februára som otvorila rovnako ako každé iné ráno na telefóne čet s mojou kamarátkou, módnou návrhárkou z Kyjeva, s ktorou si dopisujem. Avšak namiesto jej vždy veselého až euforického štebotania o látkach, o móde a o tom, kam vyrazia cez víkend s mamičkou, mi od nej v poslednej správe zo skorého rána prišla len mrazivá modlitba: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, odpusť nám naše viny a zbav nás všetkého zlého! Padajú bomby! Som doma s mamičkou na sídlisku na 7. poschodí… my nemáme kam utiecť," stálo v správe, ktorú si prečítala.

"So slzami v očiach a z hlbokého zármutku nad tým, aké ťažké je dovolať sa pomoci, keď mocným zlyhá rozum, sme spolu s mojimi priateľmi a so skvelými hudobníkmi Niou a Fillipianom ešte v ten deň túto modlitbu zhudobnili. A tak vznikla skladba Where the sun has gone," vysvetlila Gabriel, ktorá si svoj spevácky návrat pôvodne predstavovala celkom inak... "Veselo a s inými konzekvenciami, avšak nemohla som nevypočuť posolstvo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktoré predniesol k umelcom pri odovzdávaní tohtoročných cien Grammy: „Naplňte ticho vašou hudbou. Naplňte ho dnes, aby ste rozprávali náš príbeh. Podporujte nás akýmkoľvek spôsobom, akým môžete. Akokoľvek, ale nebuďte ticho!" A tak som už viac mlčať nemohla. Rozhodla som sa svoju skladbu zverejniť a venovať ju Ukrajine a všetkým, na ktorých je dnes páchaný ten strašný zločin bezprávia. Venujem ju svetu k 77. výročiu konca 2. svetovej vojny a k Dňu matiek, od ktorých synov dnes osud sveta závisí."

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane