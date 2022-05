Schyľuje sa k rozvodu? Zdá sa, že to, o čom sa špekulovalo už dlhšie, sa nakoniec potvrdilo. Keď sa manželka monackého princa Alberta objavila po niekoľkomesačnej prestávke na verejnosti, od svojho manžela si držala značný odstup a na fotografiách vyzerala, akoby bola "duchom" niekde inde. Dôvod? V paláci sa vraj schyľuje k rozvodu!

Šokujúcu informáciu priniesol francúzsky týždenník Voici. Šialene smutná princezná, ako ju nazývajú zahraničné médiá, má vraj v pláne od svojho manžela ujsť. Dvojica už podľa francúzskeho týždenníka podpísala dohodu, ktorá Charlene nielenže zabezpečí slobodu, ale ročne jej z paláca cinkne na účte 12 miliónov eur. To však nie je všetko.

Monako sa už dlhé mesiace prizerá na to, ako s Charlene nie je niečo v poriadku. Zlom prišiel ešte minulý rok, keď si zbalila kufre a odcestovala do Juhoafrickej republiky, vraj zachraňovať nosorožce. Charlene sa v JAR, čo je jej rodná krajina, nakoniec zdržala dlhšie. Krátka návšteva sa tak zmenila na niekoľkomesačný pobyt poznačený záhadnou chorobou. Charlene údajne trpela infekciou ucha, nosa a hrdla, čo malo za následok závažné problémy s dutinami a prehĺtaním. K rodine sa tak vrátila až v novembri, dlho sa však v paláci neohriala.

Detaily rozvodu Charlene a Alberta

Po niekoľkých dňoch odcestovala na súkromnú kliniku vo Švajčiarsku, kde sa liečila z „psychického a fyzického vyčerpania“. Do Monaka sa vrátila až počas Veľkej noci. Odvtedy sa po boku princa Alberta a dvojičiek objavila iba dvakrát. Najnovšie robila Albertovi spoločnosť na turnaji rugby, na fotografiách však opäť pôsobila ako šťastná žena. Úsmev na tvári jej vyčaroval iba pohľad na dvojičky a s Albertom prehodila sotva niekoľko slov. Dôvod?

Princezná Charlene nebola v manželstve s Alberom nikdy šťastná. Zdroj: Profimedia

Podľa francúzskeho týždenníka Voici sa manželia rozhodli žiť oddelene. Okrem toho, že si podpisom zmluvy Charlene zabezpečila prístup k financiám sa vraj s Albertom dohodla, že nevynechá niektoré významné podujatia v Monaku. S čím však musí do budúcna počítať je odlúčenie od dvojičiek, ktoré zostanú žiť so svojím otcom v Monaku. Charlene si podľa spomínaného týždenníka už zariadila nový dom vo Švajčiarsku, do ktorého sa čoskoro plánuje nasťahovať.

Anketa Myslíte si, že bol princ Albert Charlene počas manželstva neverný? Rozhodne nie! 0% Áno, bol, nie nadarmo má povesť nenapraviteľného sukničkára! 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Dôvodom rozchodu kedysi obľúbeného kráľovského páru má byť Albertova minulosť. Monacký princ má dve nemanželské deti a už dlhšie má povesť sukničkára. Svoju Charlene údajne podvádzal aj počas jej zahraničných ciest...