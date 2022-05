Premiéra nového filmu Top Gun: Maverick sa konala v Kalifornii a na červenom koberci sa zišli všetci herci na čele s hlavnými postavami a to Tomom Cruisom, Jennifer Connelly (51) a Milesom Tellerom (35). Z pôvodnej zostavy tak chýbal Val Kilmer, ktorý od roku 2015 bojuje s rakovinou hrdla a niekdajšia krásavica, herečka Kelly McGillis (64), ktorá si vo filme z roku 1986 zahrala krásnu Charlotte, ktorú filmový Maverick očaril v bare. Zub času sa azda najviac podpísal práve na spomínanej dvojici.

Kilmera zmenila choroba na nepoznanie a to, že s ním niečo nie je v poriadku, priznal až po dvoch rokoch v roku 2017. „Nedávno mi diagnostikovali rakovinu hrdla. Stále sa zotavujem a je ťažké rozprávať a porozumieť tomu,“ povedal vo svojom dokumente. Pre rakovinu stratil aj hlas a hovoriť vie iba pomocou elektrickej hlasovej trúbky, ktorú má pripojenú na hrdle. Herečka Kelly McGillis (64) to taktiež nemala v živote jednoduché. Po nevydarených manželstvách a rozvodoch sa utiahla do seba, v roku 2010 vyhlásila, že je lesbička a dnes by ste ju na ulici spoznali ťažko.

Zdroj: Kevin Winter

Aj keď bola v 80. rokoch označovaná za sexsymbol, dnes vyzerá ako pani v rokoch. Výrazne pribrala, má šediny, a rolu v pokračovaní Top Gunu na rozdiel od Kilmera či Cruisa rázne odmietla.

Namiesto Kelly McGillis sa tak po boku Mavericka v novom pokračovaní objaví tmavovláska z Hollywoodu Jennifer Connelly. Tá si s Tomom Cruisom „strihne” aj niektoré pamätné scény z filmu, ako napríklad romantickú jazdu na motorke pri západe slnka. Dvojica si vynikajúco rozumela aj počas nakrúcania a dokonca sa špekulovalo, že tvoria pár.

