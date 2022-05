Patrick Swayze bol 38 rokov verný jedinej žene, rozdelila ich až smrť... Keby svoju manželku stretol dnes, bol by dojatý! Lisa je totiž aj po rokoch stále krásnou a atraktívnou ženou a to napriek tomu, že 26. mája oslávi už 66. narodeniny.

Predtým, ako sa preslávil vo filmoch, vystupoval aj v televízii a veľkú popularitu mu priniesol historický seriál Sever a juh (1985). Patrick bol aj výborný tanečník a za svoje pohybové úspechy vďačil mame, známej tanečnici a choreografke Patsy Swayze, ktorá viedla v Houstone vlastnú tanečnú školu. Vďaka tancu spoznal aj svoju osudovú lásku.

Patrick mal 19 a Lisa Niemi 15, keď sa stretli v baletnej škole jeho mamy Patsy. Okamžite ho zaujala. "Keď sme spolu prvýkrát tancovali, tak sme skončili na zemi. Tanečné kreácie boli veľmi sexuálne. Patrick ležal na mne," zaspomínala si Lisa. „Bola najmúdrejším dievčaťom, aké som kedy poznal,“ povedal Patrick v roku 2007.

Láska k Lise Patricka inšpirovala napísať pieseň „She's Like the Wind“, ktorá sa objavila v zlomovom filme jeho kariéry Hriešny tanec (1987). „Cítil som sa veľmi šťastný,“ povedal Swayze. A aj keď sa manželia vo filme spolu neobjavili, všetky slávne tanečné kreácie si najprv nacvičil doma so svojou milovanou Lisou.



Napriek všetkým vzostupom i pádom a osobným problémom bolo ich manželstvo vždy príkladné. „Náš vzťah vydržal, lebo sme zároveň aj priatelia. Stále sme sa učili, ako sa na veci pozerať z tej lepšej stránky a vzájomne sme sa snažili vybudovať niečo výnimočné,“ povedal Patrick Swayze v roku 2007.

Lisa Niemi a Patrick Swayze Zdroj: Getty Images

Ich šťastné 34-ročné manželstvo prerušila až hercova smrť v roku 2009.

Lisa na milovaného muža stále nezabudla a občas na svojich sociálnych sieťach zverejní fotografiu z minulosti. Z čias, keď boli spolu šťastní... Hoci sa už druhýkrát vydala za klenotníka Alberta DePrisca (v roku 2014), Patrick navždy zostane jej osudovou láskou.

A ako vyzerá Patrickova osudová žena dnes? Má 65 rokov a stále je krásna.