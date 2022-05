Akčný „Odpadlík“, mocný „Herkules“ a vynaliezavý „MacGyver“ totiž ohurovali Slovákov dávno pred modernými akčnými trhákmi.

Kam sa však podel svalnatý motorkár Reno Raines z Odpadlíka? Čo dnes robí tajný agent Angus MacGyver, ktorý dokázal vyrobiť bombu aj zo žuvačky? A čo zákerní bohovia prichystali pre mytologickú dvojicu Xeny a Herkula v podaní Lucy Lawlessovej a Kevina Sorba?

Lorenzo Lamas (64)

Za to, že už nie sú tak na výslní ako kedysi, môže to, že sa už veľmi nepohybujú pred kamerami – a keď už, je to niečo menej známe alebo vedľajšia úloha. To je aj prípad Odpadlídka Lorenza Lamasa, ktorý oslávil už 64. narodeniny. Je päťkrát rozvedený, má šesť detí a dokonca je už dvojnásobným dedkom.

Je zasnúbený s o 27 rokov mladšou exmodelkou Kennou.