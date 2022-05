Po zámku v Pezinku, výlete na Devín či adrenalínových dobrodružstvách sa Carmen, Róbert a ich dve dcéry Davina a Shania púšťajú do ďalších dobrodružstiev. Mama Carmen sa s ich ďalšími zážitkami pochválila na sociálnej sieti Instagram.

Rodinka Geissovcov navštívila počas druhého dňa svojej návštevy na Slovensku zrúcaninu hradu Devín v Bratislave. Carmen, Roberta, Shaniu a Davinu sprevádzali predseda BSK Juraj Droba a minister hospodárstva Richard Sulík. Zdroj: Mário Lorenc/Plus JEDEN DEŇ

Podľa zverejneného príspevku strávila podarená rodinka uplynulú noc v prezidentskom apartmáne hotela na nábreží Dunaja Grand Hotel River Park, kde si dopriali aj skvelú večeru v luxusnom prostredí.

"Včera večer sme varili aj pre vzácnych hostí z Nemecka.

Manželia Geissovci boli veľmi milí a skromní hostia, ktorí ochutnali napríklad aj veľmi obľúbený vyprážaný teľací rezeň," uviedla reštaurácia RIVERBANK Restaurant na svojom účte na sociálnej sieti Instagram a pridala fotografiu Geissovcov s celebritným šéfkuchárom Jaroslavom Žídekom.

Carmen vo svojom príspevku pridala aj hastag #presidentesuite, teda prezidentský apartmán, ktorého cena za jednu noc sa začína na neuveriteľných 4 500 eur.

To však ani zďaleka nie je všetko. Rodina Geissovcov dnes naskočila do helikoptéry a vrhla sa do ďalšieho spoznávania krás Slovenska. "Teraz pokračujeme v našej okružnej ceste po Slovensku. Je to veľmi zaujímavé. Každý deň zažívame," napísala Carmen v príspevku, v ktorom zverejnila fotografie z hotela aj helikoptéry. Kam však mali namierené, už tajnostkárka Geissová neuviedla.