Davina a Shania Geissové odpálili svoju prvú vlastnú šou s názvom Davina & Shania - We Love Monaco na nemeckej stanici RTL. Prvý diel si fanúšikovia slávnych dcér milionárov Geissovcov mohli pozrieť už v pondelok večer.

Nemecká televízna stanica RTL odvysielala v pondelok večer o 21.15 prvý diel dlhoočakávanej reality šou zo života sestier Geissových, ktoré opustili rodinné hniezdo a vrhli sa do novej etapy života. 17-ročná Shania a o rok staršia Davina tak museli nechať svoje tínedžerské roky za sebou a postaviť sa na vlastné nohy.

Fanúšikovia sa však aj naďalej môžu tešiť na luxusné kúsky, divoké výlety a nové starosti aj radosti dievčat, ktorých dospievanie sledujeme na televíznych obrazovkách už vyše 10 rokov. V prvej epizóde šou Davina & Shania - We love Monaco tak mohli fanúšikovia nahliadnuť aj do ich nového bytu, v ktorom budú dievčatá žiť samé bez svojich rodičov.

To však nebolo jediným prekvapením. O to najväčšie sa postarala len 17-ročná Shania, ktorá prekvapila novým tetovaním za uchom. Fanúšikov pri tom vzala priamo do tetovacieho štúdia, kde si nechala vytetovať meno svojej sestry Daviny, ktorá si v minulosti nechala vytetovať pre zmenu meno Shanie.

Väčšia časť prvej epizódy sa však točila okolo šiat, ktoré si dievčatá vyberali na veľkolepý Bal de Noel v Monaku. A veru, že to nakoniec malo zmysel. Na obzore sa totiž objavil aj nový nápadník Daviny (18) - kaderník Ozan. Či je to začiatok novej lásky netušíme. Jedno je však isté. Dievčatá svoju vlastnú šou odpálili vo veľkom štýle.

Rodinku Geissovcov pritom môžete tento týždeň stretnúť na Slovensku. Počas uplynulých dní si stihli pozrieť Bratislavu, užívali si luxusné ubytovanie v Pezinku a ochotne sa v uliciach fotili so svojimi fanúšikmi.

