Miloval spev, miloval umenie a miloval svojich priateľov – a všetkým týmto sa pred smrťou obklopil, aby umieral šťastný. Legendárny frontman skupiny Queen, zanzibarský rodák Freddie Mercury († 45), naposledy vydýchol 24. novembra 1991. Zajtra to bude presne 30 rokov.

Mercury prežil posledné dni života zatvorený vo svojom okázalom londýnskom dome „One Garden Lodge“ v prepychovej štvrti Kensington. „Hoci bol pripútaný na lôžko, do poslednej chvíle to bol náš Freddie,“ spomína si na tiché, no zďaleka nie pochmúrne dni jeho dlhoročný osobný asistent Peter Freestone.

Freddie skladal a dokončoval piesne až do momentu, kedy už nevládal pracovať. Roky pred svetom tajil, že má AIDS, a pravdu odhalil necelé dva dni predtým, než v nedeľu 24. novembra 1991 skonal. „Naposledy som ho videl v piatok. V skutočnosti vydal stanovisko už o AIDS o ôsmej večer, len noviny ho vydali až v sobotu ráno. Nikdy som ho nevidel tak pokojného. Už nebolo čo skrývať, čoho sa obávať. Mohol sa pripraviť na smrť,“ opísal Freestone a dodal: „Sedel som pri ňom, držal ho za ruku. Rozprávali sme sa. Nikdy neprišiel o svoj zmysel pre humor. Potom ma vzal za ruku on a poďakoval sa mi.“

Spoločnosť Mercurymu – okrem osobného asistenta – robili aj ďalší členovia jeho kruhu. Boli jeho spolupracovníci, no predovšetkým rodina. A nenechali ho samotného do poslednej chvíle, striedali sa pri jeho smrteľnej posteli každých 12 hodín: Freddieho partner a záhradník Jim Hutton, exmilenec a osobný kuchár Joe Fanelli, priateľ a hudobník Dave Clarke, šofér a osobný strážca Terry Giddings a, samozrejme, spevákova životná láska, exsnúbenica Mary Austin.

Chcel naposledy vidieť svoju umeleckú zbierku

