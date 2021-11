Ako vyzerali jeho posledné chvíle života? Koncom tohto mesiaca stanica BBC2 odvysiela nový dokument o živote Mercuryho s názvom Freddie Mercury: The Final Act, informuje britský denník Daily Mail. Niektoré okamihy z jeho posledných dní sa však na verejnosť dostali ešte pred veľkou premiérou.

Anita Dobson, manželka gitaristu Briana Maya a veľmi dobrá kamarátka Freddieho, si spomína na jeho posledné slová pred smrťou, ktoré jej povedal. „Keď už nebudem môcť spievať, miláčik, zomriem. Padnem mŕtvy," povedal jej na kosť vychudnutý spevák, o ktorého sa posledné dva týždne staral bývalý komorník Peter Freestone. Ten, mimochodom, získal v roku 2020 české občianstvo, keďže už niekoľko rokov býva v obci Třebechovice pod Orebem.

Bývalý komorník Freddieho Mercuryho Peter Freestone získal české občianstvo. Zdroj: Profimedia

Freddie údajne odmietal lieky, ktoré by ho udržali pri živote, a dával si len tie proti bolesti. "Pomaly sa opúšťal," vysvetlil Peter, ktorý videl, ako mu svetová legenda naposledy vydýchla rovno pred očami. "Joe mi zavolal asi o 5.30 ráno, keď Freddie upadol do kómy," spomína. Keď k spevákovi dorazili, chceli ho ešte narýchlo prezliecť. "Trochu sa pohol, keď sme mu menili tričko. Chceli sme, aby mal pohodlie. Potom sme sa už len prizerali, ako sa mu pomaly prestala hýbať hruď," spomína na posledné chvíle s legendárnym Mercurym.

Bohemian Rhapsody sa dočká pokračovania

Životopisný film o Freddiem z roku 2018, ktorý získal štyroch Oscarov, bude mať pokračovanie. Potvrdil to v auguste gitarista Queenu Brian May. Freddieho vo filme stvárnil americký herec Rami Malek a jeho "lásku života" Mary Austin zas britská herečka Lucy Boynton. Počas nakrúcania si dvojica padla do oka a už tri roky tvoria pár.

