Freddie Mercury patril medzi spevácke legendy, ktorých pesničky tu s nami zostanú naveky. Jeho smrť o to viac zasiahla nielen verejnosť, ale aj jeho najväčšiu lásku Mary Austin. Legendárny spevák, ktorý napokon podľahol komplikáciám súvisiacim s AIDS, by 5. septembra oslávil svoje 75. narodeniny.

Bola pri ňom až do konca! Jeho dlhoročná partnerka Mary Austin opísala v rozhovore pre časopis OK! posledné chvíle speváckej legendy. Freddie umrel v roku 1991 vo veku 45 rokov na AIDS. Jeho posledné chvíle života však boli jedným veľkým utrpením. Keď to viac nezvládal a cítil, že sa blíži jeho koniec, prerušil liečbu a prestal užívať lieky. Mary povedala, že bolo "nepríjemné" vidieť, ako sa jeho stav zhoršuje a jeho telo "chabne".

Freddy prestal brať lieky sám od seba a na jeho tele sa to prejavilo takmer okamžite. "Rozhodol sa. Sám si vybral, kedy umrie. Keď vysadil lieky, jeho stav sa rapídne zhoršil. Každý deň mal obrovské bolesti," povedala pre časopis OK!

Freddie s Mary Austinovou na oslave svojich 38. narodenín. Zdroj: Richard Young/Rex/Shutterstock

"Najskôr stratil zrak. Bol tak slabý, že sa nevládal ani postaviť. Mával aj záchvaty," pokračuje v rozprávaní. Na Freddyho však spomína ako na veľkého bojovníka. "Obdivovala som jeho statočnosť, bol to silný muž," hovorí so slzami v očiach. To, že sa blíži koniec, si Freddie veľmi dobre uvedomoval. "Pozrel sa na mňa a povedal: "Tak a už to prijmem, už pôjdem," povedal jej v poslednom okamihu života. Freddie vraj zomrel spokojný a s úsmevom na tvári. "Vždy ma ochraňoval. No zrazu som si uvedomila, že tu nie je. Necítila som jeho ochranu. V skutočnosti som si to uvedomila, až keď umrel," priznala.

Freddie Mercury rapídne schudol. Diváci začali tušiť, že s jeho zdravým niečo nie je v poriadku. Zdroj: Reprophoto Youtube