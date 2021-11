SPOZNÁTE ICH? Pozrite sa, ako by vyzerali známe OSOBNOSTI DNES: Z Michaela Jacksona ide hrôza!

To, čo by robili dnes, keby boli ešte nažive, sa už nedozvieme! Avšak za pomoci výdobytkov modernej technológie vieme veľmi ľahko zistiť, ako by vyzerali. Viete si predstaviť, ako by asi vyzerali zostarnutí Michael Jackson, Marilyn Monroe, Freddie Mercury či napríklad taký Abraham Lincoln?