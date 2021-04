Richard Raši priznáva, že fyzicky aj psychicky sa síce cíti výborne, ale vek oklamať úplne nedokáže. "Aj mňa sem-tam niečo zabolí a občas, hoci nerád, siahnem aj po tabletke. Ráno, keď vstávam, už nevyskočím z postele, ako keď som mal tridsať," smeje sa športovo vyzerajúci politik. Dodáva, že s pribúdajúcim vekom by ľudia nemali zvoľňovať zo zaužívaných zvykov. "Teda, pokiaľ nás k tomu neprinúti náš zdravotný stav. Dôležité nie je to, koľko máme rokov, ale ako sa cítime. Keď to budeme preháňa, telo nám samo naznačí, že sa mu niečo "nepáči", nezaprie v sebe, že je vyštudovaný lekár.

Mnohí, ktorí prekročili hranicu päťdesiatky, hovoria, že s človekom to už vtedy ide dole vodou. Potvrdzuje Richard Raši tento názor? "V deň narodenín som si povedal, že vek mám už ako auto-veterán, ale s karosériou a motorom sa ešte dá niečo urobiť. Nebudem už síce nikdy ako nové Ferrari, ale ani elegantný veterán nie je v žiadnom prípade na zahodenie," spomenie nie celkom bežné prirovnanie.

Rašimu urobili škrt cez rozpočet sprísnené opatrenia, takže nemohol oslavovať podľa predstáv. "Zatiaľ som si užil sviatočné chvíle pri slávnostnom obede v kruhu najbližšej rodiny. Obmedzenia iné oslavy bohužiaľ nepovoľujú," neskrýva sklamanie. Oslávenca potešila neobyčajná torta. "S nápadom prišli moje štyri dievčatá (manželka a tri dcéry - pozn. red.). O naplnenie ich predstáv sa postaral šikovný majster cukrár. A priznávam, torta chutila prenáramne," opísal sviatočnú sladkosť.

O Rašim je známe, že miluje šport, najmä beh, cyklistiku a turistiku. Chceli sme preto vedieť či vynechal vo sviatočný deň pravidelné športové aktivity. "Deň pred narodeninami, keď sa môj vek naposledy začínal štvorkou, som zabehol osem kilometrov a v prvý deň päťdesiatky som zvládol 6-kilometrový beh a 17-kilometrovú túru. Musím sa pochváliť, že celý deň som prežil mimoriadne aktívne," chváli sa slušnou aktivitou, ktorú by mal problémy zvládnuť aj mladší človek..

Narodeninové darčeky ešte nerozbalil. "Ešte len čakajú, určite to bude niečo praktické. U nás panuje zvyk, že kupujeme oslávencom to, čo potrebujú, nikdy to nie sú zbytočnosti. Priznávam, že nie som závislý na daroch, radšej si posedím s gratulantmi pri pohári kvalitného vína, niečom chutnom na zahryznutie a družnej debate. To je pre mňa hlavné," rozpráva oslávenec, ktorý má narodeniny a meniny deň po sebe.

"Za toto vtipné rozhodnutie mojich rodičov platím daň, vždy som dostal len jeden darček za oba sviatky. A hoci sa mi to nepozdávalo, musel som sa s tým zmieriť," krčí ramenami. Spomenie, že ostatné dni sú v znamení vinšov nielen od najbližších, ale aj od straníckych kolegov, priateľov, športovcov. Čo je potešujúce, ku gratulantom sa pridali aj úplne neznámi ľudia. "Všetkým chcem poďakovať za milé, srdečné a úprimné slová, veľmi si to vážim." On sám sebe želá jediné: "Zdravie, zdravie a ešte raz zdravie, lebo naozaj ono je to najdôležitejšie!"

Mnohí zvyknú pri oslave polstoročnice bilancovať, alebo plánovať, čo ďalej. Richard Raši však inventúru za uplynulé roky nechce robiť a to, kde sa vidí o desať rokov, okomentoval nezvyčajne. "Netuším, ale dúfam, že nebudem ešte na dôchodku. Zaleží od toho, ako sa budem cítiť. Zatiaľ si neviem predstaviť, že sa ráno zobudím a nebude ma čakať práca, ani z nej vyplyvajúci zhon," vysloví drobnú obavu.

Oslávenec na záver optimisticky dodáva. "Keď sa skončia obmedzenia, obdarujem sa tým, že vyrazím aspoň na jeden deň do Rakúska. Bude to len tak, aby som sa nadýchal “slobody” a užil si opäť normálny život, kde nie je nič zakázané, kontrolované ani prikazované... A určite si chcem posedieť v centre Košíc i Bratislavy pri šálke kávy, keď sa oteplí aj pri orosenom pohári zlatistého moku," nezaprie v sebe milovníka kvalitného pivečka...