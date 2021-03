Získaním lieku sa Becík pochválil ešte koncom februára.

Osožný "darček"

V tom čase priznal, že päťsto kusov medikamentu bolo darom od zahraničných Slovákov. Zdôraznil, že liek by mal byť k dispozícii pre ľudí v ambulanciách obvodných lekárov, nie v nemocniciach.

Svoj krok schvaľuje aj s odstupom času

„Nevyvraciam názory odborníkov zo zahraničia, ale musíme si uvedomiť, že aj u nás sú mnohé ich štúdie, ktoré neboli zverejnené a o tie sa opierame. Volali mi stovky lekárov, ktorí ho ordinujú svojim pacientom. Pre mňa je najdôležitejšia záchrana života a nám doteraz sa vďaka nemu podarilo vyliečiť viac než tridsať Dvoranov,“ tvrdí starosta.

Vynikajúca štatistika

Prízvukuje, že odkedy ho podávajú, nikto z obce, ktorá má viac než 5-tisíc obyvateľov, neskončil na covidovom oddelení v Nových Zámkoch.

„Určite neprestaneme, silu nám dodávajú naši ľudia, ktorí ma po tom, čo sa o prípade začalo hovoriť a písať v médiách, podporujú. Vidíme, že liek v praxi funguje a ja osobne nemám dôvod, aby som sa poddal tlaku neprajníkov. Keby mi naša lekárka povedala čo len jedno slovíčko, že niečo nie je dobré, alebo nemá to zmysel, prestal by som to riešiť. Slová odborníčky sú pre mňa rozhodujúce a záväzne,“ konštatuje Branislav Becík.

Zdôrazňuje, že majú prípady, keď stav pacientov, ktorí sa približne týždeň trápili s vysokými horúčkami a nevoľnosťou, sa po podaní Ivermectinu výrazne zlepšil a dnes sú už fit.

Klamlivé tvrdenia

Branislava Becíka podľa jeho slov zatiaľ nekontaktovala polícia, ani ďalšie orgány činné v trestnom konaní, čím vyvracia tvrdenia, ktoré sa objavili na sociálnej sieti. „Nevidím dôvod na takéto konanie, keďže som nespáchal žiadny trestný čin, ba dokonca ani priestupok. Mám čisté svedomie, pretože mi ide len o záchranu ľudského života, o nič iné,“ trvá na svojom starosta.

Stojí za snúbencom

Priateľkou Branislava Becíka je prominentná dermatologička Alena Pallová, zaujímalo nás preto, ako sa na dianie okolo svojho snúbenca pozerá ona. „To sú súkromné veci,“ bola jeho prvá reakcia, neskôr však dodal: „Všetko sleduje a podporuje ma!“

Stanovisko EMA a "zvedavé" inštitúcie

Európska lieková agentúra zverejnila po preskúmaní najnovších dôkazov o použití tohto lieku a záverov, že dostupné údaje nepodporujú jeho použitie proti ochoreniu mimo navrhnutých kontrolovaných klinických štúdií.

Neobyčajný krok Branislava Becíka však už zaujal aj úrady, ktoré chcú poznať odpoveď na to, ako sa prvému mužovi obce podarilo získať väčšie množstvo lieku Ivermectin, keďže prípravok momentálne patrí medzi úzkoprofilové. Nitriansky samosprávny kraj ho na základe podnetu od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Slovenskej lekárnickej komory vyzval, aby vysvetlil spôsob nadobudnutia lieku.

